Auf ein Wort

Wie arbeiten Sie? Wie entsteht Ihre Videokunst?

Ich arbeite sehr genau mit der Musik. Zu Beginn eines Projekts höre ich verschiedene Aufnahmen, einige bestimmt über 100 Mal. Mit meinen Visualisierungen versuche ich, das Stück zu verstehen. Ich entziffere die Partitur, interpretiere sie visuell und nehme das Publikum mit auf (m)eine Reise.

Was ist für Sie das Spannende an der Musik von Jean Sibelius?

Es ist eine Ehre, mit Meisterwerken wie denen von Sibelius zu arbeiten. Diese Musik hat vieles überlebt, man muss ihr mit großem Respekt begegnen. Seine Tondichtungen sind sehr visuell komponiert und damit eine Herausforderung. Die Titel der Stücke tragen oft Tiernamen oder Landschaftsbezeichnungen. Man hört verschiedene Lichtstimmungen, die finnische Natur. Ich wollte aber keinen Werbefilm für das Urlaubsland Finnland machen. Ich arbeite abstrakter und universeller, zeitgenössischer. Es geht darum, die Landschaft in der Abstraktion zu entdecken. Das bietet dem Publikum den Raum für eigene Interpretationen.

Was erlebt das Publikum also in MYTHOS?

Ich werde oft gefragt, warum die Musik nicht reicht, warum es die Visualisierungen braucht … Es braucht sie nicht, aber sie bieten den Zuschauerinnen und Zuschauern eine ganz neue spannende Konzerterfahrung für alle Sinne. Unser Alltag ist visuell stark geprägt, mit dem Handy wird gefilmt und fotografiert. Mit meiner Videokunst bekommen alle, auch junge Menschen, einen ganz besonderen Zugang zu Sibelius‘ Musik.