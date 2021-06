Auf einen Blick

The Revolt

Uraufführung

von Lola Arias, Berlin

8. und 9. Juli, jeweils 20.00 Uhr

Schauspiel

No Gambling

Uraufführung

von Simone Aughterlony

& Julia Häusermann, Zürich

9. und 10. Juli, jeweils 18.30 Uhr

Cumberland

Homecooking

Uraufführung

von Simone Dede Ayivi, Berlin

10., 11. und 12. Juli, jeweils 18.30 Uhr

Ballhof Zwei

How To Turn To Stone

Uraufführung

von Manuela Infante, Santiago de Chile

10. und 11. Juli, jeweils 20.00 Uhr

Ballhof Eins

Stay a Little Longer

(or How Did We Get Here?)

Uraufführung

von Noëmi Lakmaier, London

12., 13. und 14. Juli,

jeweils 17.00 bis 21.00 Uhr

Einlass alle zehn Minuten

Schauspiel

Lavagem

Deutsche Erstaufführung

von Alice Ripoll, Rio de Janeiro

12. und 13. Juli, jeweils 19.00 Uhr

Ballhof Eins

Killjoy Quiz

Deutsche Erstaufführung

von Luanda Casella, Gent

14. und 15. Juli, jeweils 20.00 Uhr

Ballhof 1

Precarious Moves

Deutsche Erstaufführung

von Michael Turinsky, Wien

16. und 17. Juli, jeweils 19.30 Uhr

Cumberland

Embryo

Uraufführung

von Mira Hamdi, Tunis

16. Juli, 21.00 Uhr, 17. Juli, 18.00 und 21.00 Uhr, 18. Juli, 18.00 Uhr

Ballhof Zwei

Losing It

Uraufführung

von Samaa Wakeem, Mi’elya

17. und 18. Juli, jeweils 19.30 Uhr

Ballhof Eins

Tanz: Eine sylphidische Träumerei in Stunts

von Florentina Holzinger, Wien

17. und 18. Juli, jeweils 19.00 Uhr

Schauspiel

We are in this together, but we are not the same

Ein Stadtlabor zu Klimagerechtigkeit

8. bis 18. Juli

Raschplatzhochstraße

