6. SINFONIEKONZERT: PASSION Joseph Haydn (1732–1809)

„Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ (Orchesterfassung 1785) Niedersächsisches Staatsorchester Hannover

Dirigent: Michele Gamba

Installation, Video: Olivier Deloeil, Jean-Philippe Clarac (Le Lab)

Sprecher: Philipp Hauß Sonntag, 29. März, 17 Uhr

Montag, 30. März, 19.30 Uhr

Einführungen jeweils 45 Minuten vor dem Konzert

Im Rahmen des Festivals gibt es nach dem Konzert am Sonntag ein Nachgespräch mit Beteiligten des Konzerts.

Im Rahmen des Festivals PASSIONEN spielt das Niedersächsische Staatsorchester Hannover Joseph Haydns Orchesterwerk Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze.

Zusammen mit dem Schauspieler Philipp Hauß vom Wiener Burgtheater und einer Videoinstallation des französischen Künstlerkollektivs Le Lab wird die historische Passionsmusik in die heutige Zeit geholt.

Zum ersten Mal erklang die Musik am Karfreitag 1787: In einer verdunkelten Kirche im spanischen Cádiz erklangen Haydns sieben musikalische Meditationen über die letzten überlieferten Worte Jesu vom Kreuz. Dazwischen sprach ein Priester theologische Betrachtungen. Eine Vertonung des biblischen Erdbebens nach dem Tod des Gekreuzigten beendete die Andacht.

Im Zentrum der Partitur stehen sieben langsame Sätze, die dem Ausdruck und der Empfindung der Worte nachspüren. Jesus spricht über seine Peiniger, wendet sich an die neben ihm Sterbenden und seine Angehörigen. Am Ende ist er bei sich selbst: seinem Körper und seinen Gefühlen, Aufbegehren, Qual und Ergebung. Haydn wollte, dass die reine Instrumentalmusik „dem Unerfahrensten den tiefsten Eindruck in seiner Seel erweckt“ – die meditative Kraft seiner „Sieben letzten Worte“ erreichte seinerzeit auch als Streichquartett und Oratorium ein großes Publikum.

Im Konzertsaal tritt die künstlerische Auseinandersetzung an die Stelle der religiösen: Die Theatermacher von Le Lab verbinden Haydns Musik mit Video, Bühneninstallation und Literatur. Ihre multidisziplinäre Produktion, 2015 für Lissabon kreiert und nun erstmals in Deutschland zu sehen, kombiniert Videoaufnahmen von verschiedensten Menschen beim Hören von Haydns Musik mit aktuellen Bildern von den Schauplätzen der historischen Passion in Jerusalem und einem literarischen Echo der menschlichen Urerfahrung von Leid und Sterben. Zusammen mit dem italienischen Dirigenten Michele Gamba und Schauspieler Philipp Hauß bewahren sie die beeindruckende rituelle Kraft der Musik und spiegeln sie in der Gegenwart.

Swantje Köhnecke