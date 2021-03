Berührungen

Frau Bourdais, Herr Gauthier, wie begegnet sich das ungleiche Liebespaar im Roman?

Maurus Gauthier: Er sieht das Mädchen auf der Fähre und verliebt sich auf den ersten Blick. Sie sticht heraus, weil sie anders ist. Sie ist weiß und kleidet sich provokant. Um die Distanz zwischen ihnen zu überbrücken, bietet er ihr eine Zigarette an. Trotzdem weiß er vom gleichen Moment an, dass diese Beziehung keine Zukunft hat.

Sandra Bourdais: Sie ist bei der Begegnung fünfzehneinhalb Jahre alt und sieht in der Beziehung einen Ausweg aus ihrer Kindheit und Jugend, eine Befreiung aus ihren familiären Verhältnissen. Sie weiß genau, was sie von der Beziehung erwartet und fordert das auch ein.

Ist das Liebespaar voneinander abhängig?

Bourdais: Ich denke, dass sie finanziell abhängig von ihm ist. Sie ist auf das Geld angewiesen, das durch den Liebhaber in die Familie kommt. Das kommuniziert sie aber auch sehr direkt mit ihm. Ich glaube auch, dass sie es genießt, dass sich nun jemand um sie sorgt. Dazu ist ihre Mutter nicht in der Lage, und das Mädchen musste schon früh Verantwortung für ihren kleinen Bruder übernehmen.

Gauthier: Er hat eigentlich alles, was er braucht in seinem Leben, außer Liebe. Er ist wirklich verliebt in das Mädchen. Auf eine Art und Weise sind vielleicht beide voneinander abhängig in dieser Konstellation: sie eher

finanziell und er emotional.

Wie würden Sie die Charaktereigenschaften der Liebenden im Stück beschreiben?

Bourdais: Er ist schwach, schüchtern, reich, verliebt und dadurch sehr emotional.

Gauthier: Sie ist schön, besonders, unschuldig und unabhängig.

Sie sind auch privat ein Paar: Was waren Herausforderungen in der Adaption dieser Figuren?

Bourdais: Maurus und ich sind seit über fünf Jahren zusammen. Wir kennen uns in- und auswendig. Eine der Herausforderungen auf der Bühne ist es, unsere Körper gemeinsam zu entdecken, als wäre es das erste Mal.

Was nehmen Sie aus diesem besonderen Kreationsprozess mit?

Bourdais: Es ist Marco Goeckes erste abendfüllende Neukreation für die Compagnie in Hannover, das hat uns alle näher zusammengebracht. Was ich unter anderem mitnehme, ist die Arbeit an einer Figur. Ich habe sehr viel recherchiert, um den Charakter des Mädchens für mich greifbar zu machen. Zu Beginn habe ich beispielsweise meine Mutter gefragt, ob sie ein Foto von mir mit 15 Jahren hat, um zu sehen, wie mein Ausdruck damals war.

Gauthier: Es ist etwas ganz Besonderes, mit Marco gemeinsam eine Neukreation zu erarbeiten, gerade in diesen Zeiten. Es war auch eine unvergleichbare Erfahrung mitzuerleben, wie sich Menschen in diesem Rahmen wieder berühren und nahekommen können.

Weitere Informationen DER LIEBHABER

Ballett von Marco Goecke

frei nach Marguerite Duras, Uraufführung

Musikalische Leitung: Valtteri Rauhalammi

Choreografie: Marco Goecke

Bühne, Kostüme: Michaela Springer, Marvin Ott

Licht: Udo Haberland

Dramaturgie: Esther Dreesen-Schaback

Staatsballett Hannover, Niedersächsisches Staatsorchester Hannover

Aufzeichnung der Premiere: Bis Ende März kostenlos auf staatsoper-hannover.de

