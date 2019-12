Beziehungsmuster

mit Jessica van Rüschen

Frau van Rüschen, im Doppel mit Simone Deriu übernehmen Sie mit „Out“ den Außenpart. Warum?

Die Idee des Stückes entspringt einer Szene des Filmes „Down by Law“, dort sind die Hauptdarsteller miteinander in einer Gefängniszelle eingeschlossen. „Out“ verbinde ich in diesem Zusammenhang mit dem Gefühl, aus einer unfreiwilligen, aufgezwungenen Situation herauszuwollen oder auch einen Ausweg zu finden, um mit der erzwungenen Situation umzugehen.

Was fasziniert Sie an dem Filmklassiker „Down by Law“?

Bevor mich der Film inhaltlich ergriffen hat, sprachen mich die Ästhetik und die Musik an. „Down by Law“ ist in schwarz-weiß gefilmt; ein großer Teil der Musik wurde von Tom Waits, einem der Hauptdarsteller, geschrieben und gespielt. Die Charakterzüge der drei Hauptdarsteller werden virtuos herausgearbeitet, und die Wechselwirkung der drei Persönlichkeiten empfinde ich als inspirierend. Sie fügen sich für mich zusammen wie eine Musikkomposition, die emotional stimuliert anstatt rational.

Wie viel Persönlichkeit verträgt eine Gemeinschaft – auch in der Ensemblearbeit?

Ich persönlich gehe gern mit ausgeprägten Persönlichkeiten um. Ich kann mich von ihnen inspirieren lassen. Mich daran reiben. Über Inhalt nachdenken.Ich denke, dass wir Persönlichkeiten brauchen, die sich trauen, eigene Entscheidungen zu treffen, Ideen auszuprobieren, unbekanntes Terrain zu entdecken – in der Gemeinschaft und auch in der Zusammenarbeit im Ensemble.