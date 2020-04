Clips & Klicks

+++ Das Kindertheaterhaus im Alten Magazin hat Spielpause, weil die Schulen bis zum Sommer keine Theaterbesuche machen dürfen. „Nun starren wir auf unsere Laptops statt in gebannte und glückliche Kinderaugen“, vermelden Theaterleiter Harald Schandry, Laura Schandry und Olivia Pum. Mehr unter www.kindertheaterhaus.de

+++ Die Choreografin und Performerin Mónica García Vicente verwandelt ihr Schlafzimmer tagsüber in einen Probenraum. „Hier mache ich mein „daily training“ und biete jeden Tag on air ein Workout an.“ Die Künstlerin arbeitet mit ihrem Team an ihrem neuen Stück „Forma“. Die Premiere ist im September im Pavillon geplant. Mehr unter www.monicagarciavicente.com

+++ Am Theater fensterzurstadt sind vorerst alle Vorstellungen abgesagt. „Wir wissen nicht, was wird, aber geben nicht auf. In dem allgemeinen Ausnahmezustand haben wir eine kleine Serie mit Onlinevideoaufführungen gestartet und versuchen unser aktuelles Projekt K.A.F.K.A.OFF.BEAT so weit wie möglich konzeptionell voranzubringen." Mehr unter www.fensterzurstadt.de

+++ Ulrike Willberg und die Agentur für Weltverbesserungspläne denken über „Weltverbesserung aus dem Schrebergartenoffice“ nach. Mehr unter www.ulrikewillberg.de

+++ Die Theaterwerkstatt Hannover meldet sich von der leeren Bühne: „Leider können wir zurzeit nicht ,Herzlich Willkommen!' sagen, also grüßen wir unser Publikum ganz herzlich auf diese Weise!“ Mehr unter www.theaterwerkstatt-hannover.de

+++ Commedia Futura arbeitet nicht nur im Home-Office, in der Eisfabrik gibt es hin und wieder auch Arbeitstreffen - auf Abstand versteht sich: „Und die Frage wäre ja grundsätzlich: Wie geht Theater im Home-Office?...“ Mehr unter www.commedia-futura.de

+++ Das Theater in der List nutzt die „Zwangspause“ zum Renovieren. Die Premiere von „Furor“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz ist für den 29. August geplant. „Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen“, schreibt Hausherr Willi Schlüter. Mehr unter www.theaterinderlist.de