Denken erlaubt!

Hannah Arendt sitzt zu Hause in New York, da begegnet ihr ein Mädchen, das auch Hannah heißt. Arendt nimmt das Mädchen mit ins Theater. In Kooperation mit den Hannah-Arendt-Tagen präsentiert das deutschsprachige Ensemble des Agora-Theaters aus Belgien eine spielerische Begegnung mit dem Leben und Werk Hannah Arendts. Sie studierte in Marburg bei Martin Heidegger Philosophie und ging später nach Heidelberg. Unter der Herrschaft der Nationalsozialisten wurde sie in Frankreich interniert und floh in die Vereinigten Staaten. Dort lebte, schrieb und lehrte sie bis zu ihrem Tod. In der Theaterversion „Hannah Arendt auf der Bühne“ von Ania Michaelis frei nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Marion Müller Colard lernt die kleine Hannah das Leben in der griechischen Polis und die großen politischen Denkerinnen und Denker kennen. Eine Geschichte über die Freiheit des Denkens, „auch für große Leute geeignet“, hieß es in der Buch-Kritik.

Am 24. Oktober, 19. 30 Uhr, im Pavillon. Am 25. Oktober Vormittagsvorstellungen für Schulen.