Der Ballhof brummt

Nackt über Berlin „Irgendwann musste Gott dann müde geworden sein."

Nackt über Berlin von Axel Ranisch

Jannik und Tai lesen ihren Schuldirektor sturzbetrunken auf der Straße auf. Sie sperren ihn in sein Miniluxus-Apartment ein. In der leeren Nachbarwohnung installieren sie eine Überwachungskamera und beginnen ein perfides Big-Brother-Spiel: Der Schuldirektor soll bereuen und sich öffentlich bekennen. Doch wofür diese Strafe? Melanie, eine Mitschülerin der beiden 16-Jährigen, ist aus Liebeskummer zu einem Kollegen Lamprechts in den Tod gesprungen. Vor allem Tai stürmt an gegen das Schweigen über diese Katastrophe und ihre Ursachen. Mit seiner Diplominszenierung wurde der 1988 geborene Matthias Rippert zum Körber Studio Junge Regie nach Hamburg eingeladen. „Nackt über Berlin“ ist seine erste Arbeit am Schauspiel Hannover.

Regie Matthias Rippert

Mit Carolin Knab, Lukas Holzhausen, Mathias Max Herrmann, Nikolai Gemel, Fabian Felix Dott, Viktoria Miknevich

Premiere am 8. November, 19.30 Uhr, Ballhof Eins

Die Wut, die uns vereint von Finegan Kruckemeyer

Die Wut, die uns vereint „Willst du mit mir abhauen?"

Kay ist 16 und wütend. Gestern war ihre Welt noch in Ordnung. Heute spinnen die Lehrkräfte, die Eltern nerven sowieso und ihr bester Freund Timo fällt ihr in den Rücken. Kay geht das so sehr auf die Nerven, dass sie nicht mehr weiß, wohin mit ihrer Wut. Als sie Timo bewusstlos schlägt, wissen ihre Eltern sich nicht mehr anders zu helfen: Sie setzen Kay in einer abgelegenen Waldhütte aus, damit sie zur Vernunft kommt. Doch Kay wird dort nicht allein bleiben. Sie trifft Lotte – und die ist noch viel wütender. Eine schicksalhafte Begegnung mit einem verbindenden Element: Wut.

Wera Mahne inszeniert erneut am Schauspiel Hannover ein Theaterstück, das sowohl für ein taubes als auch ein hörendes Publikum konzipiert ist.

Regie Wera Mahne

Mit Ruby Commey, ­ Tabitha Frehner, Eyk Kauly, ­ Athina Lange

In Laut- und ­ Gebärdensprache mit tauben und ­hörenden Schauspielerinnen und ­Schauspielern.

Deutschsprachige Erstaufführung am 23. November, 19.30 Uhr, Ballhof Zwei

Ellbogen von Fatma Aydemir

Ellbogen "Wut. Meine ist so groß, dass sie nicht in mich hineinpasst."

Hazal ist 17. Sie lebt in Berlin, abends serviert sie ihrer Familie Çay und skypt heimlich mit Mehmet aus Istanbul. Eng und klein ist ihr Leben. Doch dann kommt alles anders als erwartet. Hazal wird 18. Gemeinsam mit ihren Freundinnen stellt sie sich in die Schlange eines Clubs. Doch die Mädchen werden abgewiesen. Unbändige Wut ergreift sie: In der U-Bahn-Station verprügeln sie einen Studenten und stoßen ihn auf die Schienen. Er stirbt. Hazal flieht nach Istanbul. Alexander Riemenschneider inszenierte das Stück nach dem Roman von Fatma Aydemir am Jungen Schauspielhaus in Hamburg. Mit Katherina Sattler kommt es jetzt an den Ballhof. Für ihre Darstellung in dem Soloabend „Ellbogen“ ist Sattler für den wichtigsten deutschen Theaterpreis DER FAUST nominiert.

Regie Alexander Riemenschneider

Mit Katherina Sattler

Premiere am 15. November, 19.30 Uhr, Ballhof Zwei

Don Quijote frei nach dem Roman von Miguel de Cervantes

Don Quijot "Tatsachen, mein lieber Sancho, sind die Feinde der Wahrheit."

Inspiriert von der Lektüre fantastischer Romane, erfindet sich Don Quijote eine neue Identität: Fortan zieht er als Ritter durchs Land. Seinem Begleiter Sancho Panza beschreibt er die Welt voller Abenteuer und Unrecht, das es zu bekämpfen gilt. Don Quijote inszeniert sich selbst, alles ist Bühne. Windmühlen werden zu Riesen, Niederlagen zu Kniffen feindlicher Zauberer.

Regie Hajo Tuschy, Jacob Suske

Mit Hajo Tuschy, Manuel Zschunke

Premiere am 20. November, 19.30 Uhr, Ballhof Eins