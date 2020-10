Der Zauber der Melancholie

Die Reihe STIMMEN, die in der vergangenen Saison begonnen hat, perspektivreich und divers die Kraft des Singens ins Zentrum zu stellen, holt mit Cristina Branco eine gefeierte portugiesische Fado-Sängerin nach Hannover. Am 20. Januar 2021 ist sie mit ihrem Album-

debüt „Eva“ auf der großen Bühne im Opernhaus zu erleben.

Die Sängerin, die tief in der Tradition des portugiesischen Musikstiles Fado verwurzelt ist, bringt die Melancholie, die „saudade“, die den Fado ausmacht, in zeitgenössische musikalische Formen. Dabei orientieren sich Cristina Branco, ihre Songwriter und ihre Begleiter an vielfältigen Musikstilen und Genres, wie Indie, Pop, Punk, Rap und Jazz. So steht sie mit ihrem bewährten musikalischen Trio auf der Bühne, bestehend aus Klavier (Luìs Figuereido), portugiesischer Gitarre (Bernardo Couto) und Kontrabass (Bernardo Moreira).

Weitere Informationen Am 20. Januar 2021 im Opernhaus. Der Vorverkauf startet am 27. November, für Fest-Abonnentinnen und -Abonnenten am 25. November.