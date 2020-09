Die Club-Saison beginnt

Es wird getextet, gesungen, improvisiert: Die Stücke werden von den Kindern und Jugendlichen gemeinsam mit einem Leitungsteam entwickelt. Marleen Kiesel aus dem Xchange-Team und musikalische Leiterin des Club XL verrät ihre Idee für dieses Jahr: „Hannover erkunden, gemeinsam neue Lieblingsorte finden und auf die Suche nach Stadtklängen und Stadtgeschichten gehen! In wöchentlichen Terminen tauchen wir als Gruppe in die Stadt ein, musizieren und performen an Orten, stellen Fragen und gehen auf die Suche nach Freiräumen, die gemeinsam gestaltet werden mit Musik, Texten und Bewegung. Neuzugänge sind herzlich willkommen!“

Digitale und multimediale Methoden und Erfahrungen werden in die Konzeption der diesjährigen Club-Stücke einfließen. Kick-off für alle Clubs: Ende Oktober in der Staatsoper Hannover.

