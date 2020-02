Die Kraft der Musik

Patrice Kunte

Petra Bahr ist Regionalbischöfin im Sprengel Hannover und passionierte Opernliebhaberin. Sie hat die Staatsoper beim Festival: PASSIONEN inhaltlich beraten und hält die Predigt im Operngottesdienst. Die spielzeit sprach mit ihr über Leid und Erlösung.

Das Festival heißt Passionen. Was verbinden Sie mit dem Thema?

Zuerst denke ich bei „Passion“ an das Leiden und Sterben Jesu, dann an Bachs Passionen. Passion ist ein mehrseitiges Wort, ohne direkten Bezug zum Christentum: Es meint Leiden und Leidenschaft. So gesehen gibt es täglich viele große und kleine Passionen.

Im Rahmen des Festivals wird es zum ersten Mal einen Operngottesdienst in Hannover geben. Was verbindet Theater und Gottesdienst?

Natürlich geht es im Theater nicht um Gott, aber um die großen existentiellen Fragen nach Liebe und Opfer, Tod und Lebensglück, um Verlorenheit und Sehnsucht nach Erlösung. Kein Wunder, dass man nicht nur bei Wagner-Fans von Operngemeinden spricht.

Das Sinfoniekonzert „Passion“ am Sonntag wird halb szenisch sein, mit Videoinstallationen und Texten zu Haydns Orchestermusik „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“. Was sind diese letzten Worte, und welche Gedanken kommen Ihnen dazu?

„Mein Gott, warum hast du mich verlassen“, ruft Jesus verzweifelt am Kreuz. Es ist ein Schrei, der millionenfach gen Himmel geht. So viel Gottesverlassenheit. Dieser Ruf Jesu ist aber ein Gebet. Zwischen Gottesverlassenheit und kindlichem Vertrauen ist die menschliche Existenz hin- und hergerissen.