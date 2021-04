Die Macht der großen Gefühle

Der Ort des Spielerischen, des Anarchischen steht still. Seit einem Jahr sind die Theater mehr oder weniger durchgängig geschlossen und wenn sie öffnen, gelten nicht nur für die Zuschauenden strenge Hygieneregeln, sondern auch auf und hinter der Bühne, auf den Probebühnen und in den Büros herrscht Abstand und Maskenpflicht. Die Pandemie fordert neben extrem genauer Planung vor allen Dingen eins: Vernunft. Aber was ist vernünftige Kunst?

Als die Schließungen beschlossen wurden, als die Verunsicherung groß und die Solidaritätsbekundungen noch größer waren, haben wir uns ohne Wenn und Aber den Bestimmungen gefügt. Haben unsere Arbeit niedergelegt und hingenommen, dass sie für die Gesundheit der Gesellschaft hintenanstehen muss. Wir haben Solidaritätsbekundungen und kleine digitale Experimente aus den eigenen vier Wänden in die Welt geschickt, aber vor allen Dingen waren wir alle unglaublich vernünftig. So vernünftig in der Tat, dass künstlerische Konzepte sich dem Diktat des Ein-Meter-Fünfzig-Abstandhaltens unterwarfen und wir manche Probe hinter der Frage nach der Sicherheit für alle Beteiligten verschwinden ließen. Die am Schauspiel Hannover arbeitenden Künstlerinnen und Künstler sind auch bei den vorsichtigen Öffnungsversuchen sehr darauf bedacht, den Regeln Folge zu leisten und das heißt unter anderem, dass niemand so arbeiten kann, wie wir es im „Davor“ gewöhnt waren: stündlich werden Proben für eine 15-minütige Lüftungspause unterbrochen, egal ob sich grade auf der Bühne etwas entwickelt oder nicht, die auf der Bühne agierenden Personen dürfen sich nicht berühren, müssen auch auf der Bühne den Abstand von 1,5 Metern einhalten, bei exzessivem Sprechen oder Singen sind es sogar drei Meter, Requisiten dürfen nicht von einer Person zur nächsten gegeben werden ohne dass sie zuvor desinfiziert wurden, Flüssigkeiten dürfen nicht von mehreren Personen berührt werden.

Aber nicht nur die Personen auf der Bühne sind betroffen: Wie arbeitet die Maskenabteilung aus anderthalb Metern Entfernung? Wie die Ankleiderinnen? Wer kann, wer will das Risiko einer Ansteckung tragen? Wer im Namen der Kunst fahrlässig handeln?

Theater ist ein Ort der Stellvertreterinnenschaft. Wir spielen im „Als-ob“ der Bühne Szenarien durch, die man in der Realität nicht nachvollziehen kann oder will. Durch das Zuschauen und Mitfühlen wird das Moment auch für die Personen im Publikum erlebbar. Das ist Katharsis. Für die Zuschauenden gleich wie für die Agierenden und die Produzierenden. Diese Reinigung fehlt. Seit einem Jahr sind wir gesellschaftlich ungeduscht.

Quelle: Sönke Behrens

„Bitch, I’m a Goddess“ sollte ein Exzess werden. Gemeinsam mit dem Team des NNT Groningen mit Musikerinnen und Musikern, mit Tänzerinnen und Tänzern, Schauspielerinnen und Schauspielern unterschiedlichster Hintergründe sollte Begegnung und dionysische Maßlosigkeit zelebriert werden. Aber vernünftig ist eine internationale Zusammenarbeit Anfang 2021 nicht. Gemeinsam mit Guy Weizman entschieden wir uns also, uns von unseren ursprünglichen Plänen zu verabschieden und nach neuen (Theater-)Mitteln und Wegen zu suchen.

Entstanden ist ein dreiteiliger Theaterfilm basierend auf zwei Gedichten der niederländischen Autorin Judith Herzberg und dem vierten bakkischen Lobgesang aus Euripides „Bakkhai“. Die Verfilmung der beiden Herzberg-Gedichte „Lamentations“ und „Love Songs“ entstanden in den Niederlanden mit Teilen des Nite Ensembles. Für „Dogs of Madness“ kamen Guy Weizman und sein Team im März für zwei Wochen nach Hannover. Hier entstand der Mittelteil des Theaterfilms, der sich auf die Suche nach der Grenzenlosigkeit macht.

Trauer – Exzess – Liebe, so könnte man die Kapitel in jeweils einem Wort zusammenfassen. Sie alle kreisen um Gefühlszustände jenseits der Vernunft. Sie suchen, jeder Teil auf seine eigene Art und Weise, nach Schlupflöchern im vernunftdiktierten System. Nach dem Moment, in dem wir uns auch in diesen Zeiten verlieren können. Die Antworten und Entwürfe dafür sind extrem unterschiedlich. Manche sind geprägt durch eine große Ruhe, durch hohe Intensität. Andere suchen Neugeburt, Wahnsinn, Individualität oder Willkür. Wohin führt die Suche in Extremen? Am Ende steht in „3 Poems“ die Liebe. Sie ist in all ihrer Ambivalenz, in all dem Schmerz, dem Exzess und der Trauer, die sie mitunter beinhaltet, vielleicht unsere einzig mögliche Antwort auf diese Situation – und das ist vielleicht der anarchischste Anfang.

Weitere Informationen 3 POEMS

Dreiteiliger Theaterfilm von

Guy Weizman in Koproduktion mit dem NNT Groningen

Premiere: 29. April, 19.30 Uhr

Livestream unter www.schauspielhannover.de,

24 Stunden verfügbar. Karten im Vorverkauf zwischen 10 und 20 Euro.

Digitale Bühne im April 12. und 14. April, 19.30 Uhr

Alice im W-LANd.

Eine interaktive Live Performance der Playstation 3

Online / Zoom / Anmeldung erforderlich / Eintritt frei

13. April, 19.30 Uhr

Theater Mon Amour

Lesung und Gespräch - mit Sonja Anders und Torben Kessler

in Kooperation mit dem Freundeskreis Hannover e.V.

Online-Veranstaltung auf Zoom / Eintritt frei / Anmeldung erforderlich

17. April, 19.30 Uhr

Woyzeck

von Georg Büchner

Live-Stream unter www.schauspielhannover.de / Premiere / Karten sind im Vorverkauf erhältlich



21. April, 19.30 Uhr

Auf einen Tee mit ...

Mit der Galerie Brutal und dem Kulturhafen e. V.

Livestream unter www.schauspielhannover.de / live / Eintritt frei



22. April, 19.30 Uhr

Jetzt mal anders

Kultur aus Niedersachsen im Gespräch

Sonja Anders trifft Reinhard Spieler, Direktor des Sprengel Museums

Live-stream unter www.schauspielhannover.de / live / Eintritt frei



23. April, 19.30 Uhr

Pub Quiz. Home Edition

Rätselspaß am Freitagabend

Onlineveranstaltung auf Zoom / Eintritt frei / Anmeldung erforderlich



29. April, 19:30 Uhr

3 Poems

Dreiteiliger Theaterfilm von Guy Weizman in Koproduktion mit dem NNT Groningen

Livestream unter www.schauspielhannover.de / Premiere /

24 Stunden verfügbar / Karten sind im Vorverkauf erhältlich

Zukunftstag digital

Die Zukunft kann kommen! Interessierte Jugendlichen ab zwölf Jahren bekommen am 22. April von 9 bis 13 Uhr einen digitalen Einblick in den Arbeitsalltag an Schauspiel und Staatsoper. Kolleginnen und Kollegen verschiedener Abteilungen stehen am „Zukunftstag 2021“ Rede und Antwort zu ihren Berufsbildern und Werdegängen. Im Schauspiel wird das Klassenzimmerstück „Oskar und die Dame in Rosa“ mit einem Crashkurs und theaterpädagogischen Übungen vorgestellt. In der Oper werden die Teilnehmenden in einem Workshop selbst aktiv, setzen sich mit ihren eigenen Stärken auseinander und gehen der Frage nach, wie man einen erfüllenden Beruf finden kann.

Anmeldung für Schauspiel oder Oper auf staatstheater-hannover.de oder interaktion@staatstheater-hannover.de.