Die dunkle Seite der Empathie

Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs von Milo Rau Text: Ursina Lardi, Consolate Sipérius

Übernahme vom Volkstheater Wien

Hannover-Premiere: 31. Oktober, 19.30 Uhr, Ballhof Zwei

Zwei Frauen, die wissen, wie sich ein Maschinengewehr anhört. Die eine musste erleben, wie ihre Eltern damit erschossen wurden. Die andere war Entwicklungshelferin im Kongo, bis es zu einem mörderischen Überfall auf ein Lager ihrer NGO kam. Die eine stammt aus Zentralafrika und wurde in Europa adoptiert. Die andere bezeichnet sich als nordisch und wurde Schauspielerin am Theater. Zwei Perspektiven auf eine Wirklichkeit. Wie erträgt man den Schmerz? Was macht das Elend so attraktiv? Der Theatermacher Milo Rau entwickelte den Doppelmonolog auf der Grundlage von Interviews mit NGO-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Geistlichen und Kriegsopfern in Afrika und Europa.

Die Wiener Inszenierung von Alexandru Weinberger-Bara macht aus dem Dialog einen Monolog. Schauspielerin Anja Herden, 2018 für den Nestroy und 2019 für den Dorothea-Neff-Preis nominiert, schlüpft in „Mitleid“ in beide Rollen und verkörpert den Widerspruch zwischen Verantwortung und Anteilnahme, den inneren und äußeren Blick auf dasselbe Geschehen.