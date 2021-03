Digitale Bühne im März

■ 5. März

LENZ

von Georg Büchner

Hörspiel von Mazlum Nergiz und Hannes Oppermann

mit Anja Herden, Irene Kugler, Sebastian Nakajew, Hajo Tuschy

Abrufbar auf schauspielhannover.de und Spotify



■ 7. März 19.30 Uhr, zum internationalen Frauentag

DER URSPRUNG DER WELT.

nach dem Comic von Liv Strömquist

Abrufbar für 36 Stunden auf schauspielhannover.de



■ 8. März 19.30 Uhr

FEMINISMUS GEHT UNS ALLE AN!

Podiumsdiskussion mit Fatma Aydemir, Mahret I. Kupka, Anna Mülter, Noa K. Winter und Hengameh Yaghoobifarah

Anlässlich des Internationalen Frauentags gehen wir ins Gespräch mit

Feministinnen der Gegenwart.

Live auf Zoom, Eintritt frei, Anmeldung erforderlich unter schauspielhannover.de



■ 9., 16. und 23. März

DIE DICHTERIN VALZHYNA MORT

Ausgewählte Gedichte zum internationalen Frauentag

Abrufbar auf schauspielhannover.de und Spotify



■ 11. März, 19.30 Uhr, Premiere

16. und 20. März, jeweils 19 Uhr 30

BILDER DEINER GROSSEN LIEBE

nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf

Regie: Markus Bothe

Live auf schauspielhannover.de, Karten sind für

5, 10 oder 20 Euro im Vorverkauf erhältlich.



■ 17. März 19.30 Uhr

IM HERZEN TICKT EINE BOMBE

von Wajdi Mouawad

Live auf Zoom

Karten sind für 5 Euro im Vorverkauf erhältlich.

■ 18. März, 19.30 Uhr

ABC DER DEMOKRATIE: Q – WIE QUEER

Eine Begriffserklärung mit Ijoma Mangold und Gästen

Live auf Zoom, Eintritt frei, Anmeldung erforderlich unter schauspielhannover.de

■ 19. März 19.30 Uhr

TAGEBUCH IN ZEITEN DER PANDEMIE

Friedenspreisträgerin Carolin Emcke liest aus ihrem persönlich-politischen

Journal über das Ausnahmejahr 2020

Live auf Zoom, Eintritt frei, Anmeldung erforderlich unter schauspielhannover.de



■ 22. und 23. März 19.30 Uhr

Gastspiel

TWIN SPEAKS – Telegram Edition

Eine Produktion von vorschlag:hammer

in Koproduktion mit dem ROXY Birsfelden und dem Schlosstheater Moers

Eine Veranstaltung von vorschlag:hammer und der Gessnerallee Zürich

Gastspiel / Live auf Telegram, Eintritt frei



■ 24. März 19.30 Uhr

AUF EINEN TEE MIT ... Kulturschaffende Hannovers im Gespräch

mit den Kunstschaffenden von Keller3 und Tanke e. V.

Live auf schauspielhannover.de, Eintritt frei



■ 25. März 19.30 Uhr

JETZT MAL ANDERS Kultur aus Niedersachsen im Gespräch

Sonja Anders trifft Katja Lembke, Direktorin des Landesmuseums Hannover

Live auf schauspielhannover.de, Eintritt frei



■ 26. März bis 1. April jeweils 19.30 Uhr

WRITER'S STUDIO

Sieben neue Texte aus dem Literaturinstitut Hildesheim

Abrufbar auf schauspielhannover.de