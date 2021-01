Warst du schon einmal im Opernhaus und weißt, wie der Ort heißt, an dem das Publikum sitzt? Und wusstest du, dass du gemeinsam mit deiner Schulklasse gerade auch online über den Computer Musik- und Tanztheater-Workshops besuchen kannst?

In der Staatsoper Hannover gibt es viel zu entdecken! Bis die Sängerinnen und Sänger, die Ballettcompagnie, das Orchester und Toni vom Planet Ohr Centauri dich wieder auf der Bühne verzaubern können, kannst du auch online einiges über sie erfahren oder dir sogar selbst kleine Instrumente bauen. Bestimmt kennst du auch das ein oder andere Kinderlied wie „Ein Männlein steht im Walde“ auswendig, das in der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ normalerweise auf der Bühne gesungen wird. Sing es doch mal jemandem vor. Kannst du es auch pfeifen? Viel Spaß!

Weitere Informationen #fürunerwachsene:

Das On-air-Programm der Staatsoper bringt Mitmach- und Do-it-yourself-Formate für die gesamte Familie nach Hause.

staatsoper-hannover.de/xchange

Musik entdecken: Die Opernstarter

Opernstarter“ nennt die Staatsoper ihr Kooperationsprogramm mit Grundschulen aus Hannover und der Region. Bist du mit deiner Schule schon dabei? Die Kooperation ermöglicht allen Kindern ein altersgerechtes und nachhaltiges Entdecken von Musiktheaterproduktionen und Konzerten. Die Opernstarter-Schulen besuchen pro Schuljahr zwei Vorstellungen an der Staatsoper. Die Schülerinnen und Schüler sammeln ihre Eindrücke und Erfahrungen in einem kreativen Opernstarter-Tagebuch. Die Lehrerinnen und Lehrer werden beraten und mit pädagogischem Begleitmaterial ausgestattet.

Weitere Informationen Anfragen an: xchange@staatstheater-hannover.de

Für Tanzbegeisterte

Bei „Go On Moving“ wird zurzeit von zu Hause aus geschwitzt – aber nicht allein, sondern über Zoom zusammen. Wie gut es tut, auf diese Art und Weise den Kontakt zu anderen zu halten, zu trainieren und in Improvisationsübungen gemeinsam den Spaß am Tanzen weiter zu genießen, das melden alle Teilnehmenden zurück. Für Tanzfans ab 13 Jahren. Termine werden nach Anmeldelage bekannt gegeben, da pro Workshop nicht mehr als 15 Personen teilnehmen können.