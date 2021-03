Ein Jahr für den Tanz

Wie soll es weitergehen, wenn allein Geist und Technologie weiterhin bestimmen, auf welche Weise wir unsere Zeit verbringen? Welche Rolle spielt eigentlich der Körper, spielen die Sinne dabei? In ihrer Produktion „The Future is like Whis-per Yelling“ erkundet die Tänzerin und Choreografin Anila Mazhari mit Mitgliedern des Ensembles Of Curious Nature, wie eine Welt voller Körper aussehen könnte, wenn es kaum noch sinnliche Erfahrungen gibt. Mit ihrem surrealen Tanzstück möchte sie das Publikum in eine imaginäre Zukunft führen. Im zweiten Teil des Abends beschäftigt sich Jessica van Rüschen, die Choreografin und langjährige Tänzerin im Ensemble von Felix Landerer, mit dem Phänomen der Ignoranz. In „The Pleasure and Pain of not Knowing my Name“ rückt sie ein typisch menschliches Verhalten in den Fokus: Wir Menschen sind neugierig und wollen möglichst viel wissen. Und doch schauen wir oft lieber nicht so genau hin, um schwierigen Entscheidungen aus dem Weg zu gehen. Inspirieren ließ sich van Rüschen von dem englischen Poeten und Gelehrten Thomas Gray, einem Dichter der Empfindsamkeit des 18. Jahrhunderts.

Of Curious Nature ist das gemeinsame Ensemble auf Zeit von Felix Landerer und Helge Letonia. Es tanzen Aron Nowak, Aurélie Robichon, Luigi Sardone und Felix Bossard. Musik: Christof Littmann.

Dz

Weitere Informationen Der Abend wird Mitte März aufgezeichnet und ist zunächst im Netz zu sehen. Mehr dazu unter www.freies-theaterhannover.de. Sobald die Theater wieder öffnen dürfen, wird die Produktion analog auf der Bühne Premiere feiern. Infos auch unter www.commedia-futura.de.