Ein Sinnesrausch aus Farben und Klängen

12. April

18 Uhr: WORKOUT

Pilates mit Marta Cerioli

13. April

19.30 Uhr, STREAM:

DER LIEBHABER

Ballett von Marco Goecke

frei nach Marguerite Duras

14. April

18.30 Uhr, LIVE IN SPACE:

GO ON MOVING

Tanzworkshop: Share a homestory

16. April

19.30 Uhr, STREAM-PREMIERE: MYTHOS Visual Concert

17. April

19.30 Uhr, STREAM-PREMIERE:

L’ELISIR D’AMORE

Oper von Gaetano Donizetti

18. April,

16 Uhr, MUSIK.ER.LEBEN:

DIE KLARINETTE Für Familien

18.30 Uhr, STREAM:

DER LIEBHABER

19. April

18.00 Uhr: WORKOUT

Girokinesis mit M. García-Vicente

21. April

19.30 Uhr, STREAM-PREMIERE: STIMMEN: LIEBESLIEDER

Eine musikalische Expedition

22. April

18.30 Uhr, LIVE IN SPACE:

GO ON MOVING

Tanzworkshop: Share a homestory

23. April

16 Uhr, AUF EXPEDITION:

OPER DIGITAL ERLEBEN

Ein Einstieg für alle ab 60 Jahren

19.30 Uhr, STREAM-PREMIERE:

THE TURN OF THE SCREW

Oper von Benjamin Britten

24. April

16 Uhr, MUSIK.ER.LEBEN:

DIE POSAUNE

19.30 Uhr, STREAM: L’ELISIR D’AMORE

25. April

18 Uhr, LIVE IN SPACE: (WAHL-)

FAMIILIEN IN DER KRIESE

Corinna Weiler und Miriam

Roche-Knigge im Gespräch

19.30 Uhr, STREAM:

STIMMEN: LIEBESLIEDER

26. April

18 Uhr: WORKOUT

Yoga mit Michèle Seydoux

27. April

18.30 Uhr, LIVE IN SPACE:

GO ON MOVING

Tanzworkshop für Studierende

28. April

18.30 Uhr, AUF EXPEDITION: ZOOM IT! Digitale Gruppenprozesse kreativ gestalten mit Xchange

19.30 Uhr, STREAM:

THE TURN OF THE SCREW

30. April

18.30 Uhr, LIVE IN SPACE:

GO ON MOVING

Tanzworkshop ab 60 Jahren

19.30 Uhr, STREAM: TRIONFO.

VIER LETZTE NÄCHTE nach einem Oratorium v. Georg Friedrich Händel

www.staatstheater-hannover.de/online-spielplan

Der Vorverkauf für Opern-, Ballett- und Konzertstreams läuft!