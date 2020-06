Eine Bühne im Netz

Eigentlich wollte Felix Landerer, wie berichtet, seine aktuelle Choreografie „Cheer“ (Bild) als Doppelabend Ende Mai im Netz präsentieren. Doch in Zeiten von Corona läuft vieles anders als geplant. Nun zeigt er die Premiere ab 13. Juni exklusiv auf dem neuen Onlineportal FTH.tv per Video-stream. Die Düsseldorfer Choreografin Alexandra Waierstall hat ihre Choreografie „There/After“, die ursprünglich als Teil des Doppels vorgesehen war, in ein Filmprojekt verwandelt, das am 14. Juni auf FTH.tv zu sehen ist. Erstmals haben die Mitglieder der Kooperative Freies Theater Hannover (FTH) eine gemeinsame virtuelle Bühne, die sie mit Live-Streams, Trainings, Hintergrundberichten, Interviews und weiteren digitalen Projekten „bespielen“.

Weitere Informationen Alles unter vimeo.com/freiestheaterhannover