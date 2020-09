In seinem Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“ zeichnete der irische Schriftsteller Oscar Wilde 1890 eine der bekanntesten Doppelgänger-Figuren der Weltliteratur. Wilde war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Öffentlichkeit schon durch seine Gedichte, Kurzgeschichten und Theaterstü-cke bekannt. Doch mit dem Roman wurde er zur Ikone und hat maßgeblich das Verständnis viktorianischer Literatur im Hinblick auf Männlichkeits- und Sexualitätsvorstellungen verändert.

Von den verstörenden Lebensweisheiten des Dandys Lord Henry verführt, ist die Hauptfigur Dorian Gray bereit, seine Seele zu verpfänden: Nicht sein Körper, sondern das hergestellte Bild soll an Stelle des Abgebildeten altern und Dorians reale Schönheit für immer bestehen bleiben. Sein kör-perliches und moralisches Degenerieren verzeichnet von nun an das Bildnis. Er verliert alle Hem-mungen und führt über 20 Jahre als lebendes Kunstwerk ein Dasein jenseits der gesellschaftlichen Regeln und Konventionen.

In seiner Adaption entwirft der Regisseur Nikolas Darnstädt eine Welt voller Oberflächen, Screens und sich exponierender Kunstfiguren, die in ihrer unstillbaren Sucht nach ewigem Ruhm in sich selbst ertrinken. Hergestellte Bilder verselbstständigen sich und sukzessive tritt der totale Kontrollverlust der Bilder ein. Die kurze Bildstrecke stammt von der Videodesignerin der Produktion Anneli von Klitzing und gibt einen ersten Vorgeschmack auf die Bildmaschine, die im Ballhof Eins losgetreten wird.

