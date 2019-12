Eine kühne Intrige

DER TOLLE TAG ODER FIGAROS HOCHZEIT von Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais Regie: András Dömötör

Philippe Goos, Kaspar, Locher, Viktoria Miknevich, Nils Rovira-Muñoz, Seyneb Saleh

Premiere: 30. Januar, 19.30 Uhr, Ballhof Eins

Die Hochzeitsvorbereitungen im Schloss des Grafen Almaviva sind in vollem Gange, in wenigen Stunden wollen sich Figaro, der Kammerdiener des Grafen, und Susanne, die Zofe der Gräfin, das Ja-Wort geben. Sogar die Mitgift, die Almaviva seinen Bediensteten zugesichert hat, steht schon bereit. Da eröffnet Susanne dem Geliebten, dass die Zuwendungen des Grafen an das Brautpaar nicht ohne Hintergedanken versprochen wurden: Zwar hat der Graf das alte Herrenrecht auf die „erste Nacht“ mit seinen weiblichen Untertanen bei seiner eigenen Hochzeit abgeschafft, im Falle der schönen Susanne läge ihm jedoch viel daran, die Privilegien seines Standes erneut auszuspielen. Doch da hat er die Rechnung ohne Figaro gemacht. Selbstbewusst und voller Witz schmiedet er eine tollkühne Intrige.

Ein Herrscher, der seine Macht ausspielt, um seine Bedienstete (sexuell) gefügig zu machen; Bedienstete, die sich gegen die Privilegien, gegen den Machtmissbrauch und die Willkür der Herrschenden zur Wehr setzen – dass diese Konstellation Zündstoff birgt, wusste König Ludwig XVI. nur zu genau, als er die Aufführung von Beaumarchais’ Meisterwerk über Jahre hinweg untersagte. Doch ebenso wie Figaro um seine Hochzeit, kämpfte Beaumarchais um die Uraufführung des „Figaro“ – und gewinnt unter den tosenden Beifallsstürmen des Publikums. Ein Stück, das seine Kritik und sein Aufbegehren mit leichtfüßigem Witz daherkommen lässt, erobert die Bühne, von der es bis heute – auch dank Mozarts Opernadaption – nicht mehr wegzudenken ist.