Fühlst du dich fremd?

Erstens: die unwahrscheinliche Freundschaft einer britischen Schriftstellerin mit einer im Harem aufgewachsenen osmanischen Prinzessin 1918. Zweitens: die unwahrscheinliche Liebesgeschichte zwischen einem jungen Türken und einer amerikanischen Englischlehrerin 1952. Drittens: die unwahrscheinliche Versöhnung des schwulen Mannes Murat mit seiner türkischen Familie 1995. – Diese drei Geschichten verwebt der Dramatiker Sinan Ünel zu einem spannenden Schauspiel.

„Alle drei Geschichten spielen in Istanbul und nehmen ihren Anfang in einem Hotelzimmer des Luxushotels ‚Pera Palas‘. Das Hotel gibt es übrigens wirklich“, erzählt Regisseurin Bettina Rehm. Ebenso real ist der historische Hintergrund, die Geschichte der Türkei, über die man ganz nebenbei so manches erfährt.

„Aus meiner Sicht stehen die Themen Heimat und Heimatlosigkeit im Mittelpunkt des Stückes, sich fremd zu fühlen“, beschreibt Rehm ihre Arbeit mit dem Schauspielensemble des TfN. „Die Geschichten können sehr zu Herzen gehen, alle haben ein Geheimnis, aber zum Glück ist das Stück auch mit einem hinreißenden Humor geschrieben.“

Astrid Reibstein

Am 21. Februar in Burgdorf und am 22. Februar in Garbsen. Infos und Karten unter www.tfn-online.de