Das Theater fehlt. Nach Wochen der Bühnenabstinenz läuft der Probenbetrieb in den einzelnen Häusern nun langsam wieder an. Nicht nur im Netz, sondern analog, natürlich mit gebotenem Abstand. Auch wenn der Theateralltag mit Corona anders aussieht als ursprünglich geplant, entwickeln die Theatermacherinnen und Theatermacher mit großer Spielfreude gerade neue Formate für ein kleines Publikum vor Ort. Und weil der Sommer vor der Tür steht, gibt es Pläne und Ideen für Veranstaltungen an der frischen Luft. Ohnehin ins Grüne führt die Theaterexpedition des Theaters an der Glocksee. Mit dem mehrteiligen Projekt „Plantkingdom“ begibt sich ein Team aus Theaterleuten und Gartenexperten in das geheimnisvolle Königreich der Pflanzen. Ein Audiowalk auf den Spuren von Löwenzahn, Vogelmiere und anderen grünen Pionieren, die auch an unwegsamen Orten sprießen, führt ins urbane Unterholz. Mit der Installation „No border plants“ wird das Theater an der Glocksee auch bei den diesjährigen Kunstfestspielen Herrenhausen zu Gast sein, die auf den Herbst verschoben worden sind. Theater unter freiem Himmel präsentiert das Schauspiel Hannover im Theaterhof - mit Zuschauerinseln für magische Sommernächte. Der traditionelle Christopher Street Day führt diesmal nicht durch die Straßen der Stadt, die Protestbewegung für die Rechte sexueller Minderheiten wird vom Opernfoyer live in die Wohnzimmer gestreamt. Die spielzeit sprach mit Corinna Weiler vom Verein Andersraum über das Empowerment in Kunst und Politik.

Obwohl im Moment niemand genau weiß, wie es in diesen bewegten Zeiten weitergehen wird, starten Oper, Schauspiel und die freien Theater voller Zuversicht in die kommende Saison. Die spielzeit wirft einen ersten Blick auf die geplanten Premieren und meldet sich nach der Sommerpause mit dem Programm für September zurück.

Karin Dzionara