Studierende der Leibniz Universität, der Medizinischen Hochschule, der Tierärztlichen Hochschule, der Hochschule für Musik, Theater und Medien sowie der Hochschule Hannover können kostenlos Vorstellungen besuchen. Das Angebot gilt für das Schauspiel, Opern- und Ballettvorstellungen und Konzerte. Und so funktioniert es:

1. Registrierung: Einmalig online, am Telefon oder an der Theaterkasse registrieren und Hochschule oder Uni angeben – unverbindlich und kostenlos.

2. Freikarte: Ab zwei Tage vor der Vorstellung nach Verfügbarkeit – Freikarte online buchen – Karte kommt per E-Mail aufs Smartphone.

3. Theater: Studierendenausweis zusammen mit E-Mail auf dem Smartphone vorzeigen – und Vorstellung genießen.