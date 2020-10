Oper

Carmen

Oper von Georges Bizet/Marius Felix Lange

am 10.11., 19.30 Uhr, Opernhaus

Die Kartenbuchung für Vorstellungen der Staatsoper erfolgt ab sofort ausschließlich über den Log-in für Lehrende auf staatstheater-hannover/xchange. Um sich als Lehrkraft zu registrieren, füllen Lehrerinnen und Lehrer bitte das Formular auf der Seite aus und schicken es mit einer aktuellen Schulbescheinigung an gruppen@staatstheater-hannover.de. Nach erfolgreicher Registrierung können Lehrkräfte anschließend Karten über den Log-in buchen.

Open Class

ab 15 Jahren

Über den Dächern der Stadt trainieren, an einem besonderen Ort ganz oben im Opernhaus, an dem das Staatsballett täglich unzählige Schritte tanzt. Das ist möglich in der Open Class! Das Training richtet sich an begeisterte Tänzerinnen und Tänzer, die bereits seit etwa drei bis vier Jahren Ballettunterricht nehmen. Alle Abstands- und Hygieneregeln werden eingehalten. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt.

Informationen und Anmeldung: ballettbetriebsbuero@staatstheater-hannover.de

Schauspiel

Der Beginn einer neuer Welt

von Theresa Henning

am 19.11.2020, 19.30 Uhr, Ballhof Zwei

Schriftliche Bestellung unter schule@staatstheater-hannover.de oder Fax 99 99 29 50