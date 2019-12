Komödie oder Tragödie?

Leute, lärmt, fallt auf, bekennt Euch!“ Mit diesem Aufruf lädt das Theater erlebnis das Publikum in die Studiobühne der Nordstädter Kornstraße ein. „Lasst uns doch mal wieder feiern. Gemeinsam. So wie früher. Wie schon in der griechischen Antike gefeiert wurde.“ Theatermacher Tim von Kietzell und sein Team veranstalten ein Fest unter dem Motto „Macht Party!“: ein Gesellschaftsspiel und zugleich ein gesellschaftspolitischer Diskurs. Von Kietzell und verweist auf die historische Tradition. In der griechischen Antike spielte das Theater eine zentrale Rolle für die Entwicklung der Demokratie. Der Theaterbesuch war für freie Bürgerinnen und Bürger ein demokratisches Recht und eine moralisch-religiöse Pflicht: Im Theatron wurden auch tagespolitische Fragen verhandelt.

Wer einmal die mächtigen Ruinen antiker Theater besucht hat, ahnt, welchen Stellenwert diese Orte einst besessen haben müssen. Das Theater erlebnis möchte an das antike Erbe anknüpfen und holt es auf seine Weise in die Gegenwart: Das Ensemble lädt die Gäste zu einer Party mit Livemusik ein, es wird getanzt, gelacht, es gibt Spielszenen einer Komödie, einer Tragödie und eines ausgelassenen Satyrspiels. „Es soll keine bildungsbürgerliche Pflichtveranstaltung und auch keine Podiumsdiskussion werden“, betont Tim von Kietzell. „Man sitzt zusammen, feiert, kommt miteinander ins Gespräch und, wer weiß, vielleicht entwickelt sich daraus ja auch eine Diskussion über das Zusammenleben in unserer Gesellschaft.“

Premiere am 24. Januar, 20 Uhr, Studiobühne, Kornstraße 31. Karten und Infos unter www.theater-erlebnis.de.