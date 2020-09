Letzte Sinfonien

NEUN, die zweiteilige Kooperation zwischen dem Berliner Solistenensemble Kaleidoskop, HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste und der Staatsoper Hannover nimmt zwei Monumente der Orchesterliteratur zum Ausgangspunkt für eine neue Musiktheaterkreation: die 9. Sinfonien von Ludwig van Beethoven und Gustav Mahler, die als Gipfelpunkt in den Oeuvres der beiden Komponisten stehen.

Die jeweils letzten Sinfonien der beiden Komponisten thematisieren deren Abschied vom Leben und gleichzeitig den Übergang in eine neue historische Epoche. Das bekannte musikalische Material der Sinfonien wird in dem zweiteiligen Projekt NEUN jeweils nur in kleiner Streicherinnen und Streicher-Besetzung gespielt und performativ, klanglich und als Anordnung im Bühnenraum neu interpretiert.

Das Solistenensemble Kaleidoskop und die Musikerinnen und Musiker des Niedersächsischen Staatsorchesters Hannover treffen für NEUN erstmals aufeinander. Sie kreieren gemeinsam ein Musiktheater, das die Körperlichkeit der Musikerinnen und Musiker selbst in den Mittelpunkt stellt.

Gemeinsam werden so neue Darstellungsformen von Musiktheater erprobt und final in den beiden Produktionen „Abschied“ sowie „Beginn“ auf die Bühnen des Festspielhauses Hellerau und der Staatsoper Hannover gebracht.

Die intensive Entwicklungs- und Probenphase für „Abschied“, den ersten Teil des Musiktheaters, das sich Gustav Mahlers 9. Sinfonie widmet, hatte für das gesamte Team Anfang September 2020 begonnen. „Abschied“ wird Anfang Oktober zuerst in Hellerau, am Radialsystem in Berlin und im Februar 2021 in Hannover Premiere feiern. Der zweite Teil „Beginn“, der um Beethovens 9. Sinfonie kreist, wird ab November 2021 erarbeitet.

Julia Huebner