Los geht’s!

Mit neuem Outfit, ein wenig lässiger und luftiger, aber, wie gewohnt, mit umfangreichen Informationen und Tipps zur vielstimmigen Theaterszene in dieser Stadt, meldet sich die spielzeit nach der Sommerpause zurück, ab sofort auch regelmäßig digital im Netz. Aus Umfragen wissen wir, dass die Leserinnen und Leser mit unserem Theatermagazin als Überblick über das hannoversche Kulturleben sehr zufrieden sind. Das freut uns und spornt uns an. Mit Interviews, Reportagen und Künstlerporträts begleiten wir den Start der beiden neuen Intendantinnen Sonja Anders am Schauspielhaus und Laura Berman an der Staatsoper Hannover. Welche Premieren stehen auf dem Programm, welche neuen Künstlerinnen und Künstler kommen in die Stadt, welche Impulse und Ideen bringen sie mit? Die Bühne als Ort der Begegnung: Die neuen Teams wollen näher zusammenrücken und den Dialog mit der Stadtgesellschaft eröffnen. Mit einem großen gemeinsamen Fest geht es los!

Als stilprägendes Festival hat sich das TANZtheater INTERNATIONAL auch überregional einen Namen gemacht. Zum Saisonauftakt präsentiert Festivalchefin Christiane Winter zehn Produktionen aus neun Ländern. Erstmals zu Gast in Hannover ist der katalanische Choreograf Pere Faura. Im Gespräch mit der spielzeit erklärt der Künstler, was er an den Tanzfilmen der 70er- und 80er-Jahre mag und warum Tanzen für ihn das Paradies bedeutet. Wie sich ein alter Bunker in ein magisches Theater verwandeln lässt, erforscht das Ensemble von Theater Erlebnis mit dem „Experiment Einsamkeit“. Auf den Spuren von Hermann Hesses Romanklassiker „Der Steppenwolf“ inszenieren Künstlerinnen und Künstler genreübergreifend ein Seelenlabyrinth aus Texten, Installationen und Klangskulpturen.

Einen aufregenden Start in den spielzeit-September wünscht

Karin Dzionara