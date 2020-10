Mit Toni durch die Welt der Töne

Gleich zwei Premieren sind beim 1. Kinderkonzert der Saison zu erleben: Zum ersten Mal dirigiert der neue Chefdirigent Stephan Zilias das Konzert für Kinder ab sechs Jahren, und Puppenspieler Christopher Schleiff hat als Pentatoni Mollidur, das Augenohr vom Planeten Ohr Centauri, seinen ersten Auftritt mit dem Staatsorchester. Mit Werken von Beethoven, Bernstein, Britten, Händel, Saygun, Strauß und anderen machen sie sich gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern auf die Suche: Wie klingt Hannover?

Toni war Anfang 2020 beim Kinderfest im Opernhaus gelandet, auf der Suche nach neuen, irdischen Klängen. Und da sein Fluggerät bei der Bruchlandung kaputtgegangen ist, hat es sich im Opernhaus häuslich eingerichtet. Zwischenzeitlich wurde das Augenohr – ausgewählt aus über 400 Vorschlägen vom Kinderfest-Publikum! – auf den Namen Pentatoni Mollidur getauft, kurz: Toni. Und jetzt ist es endlich so weit: Im 1. Kinderkonzert will Toni die Klänge von Hannover kennenlernen. Wie klingt unsere Großstadt: das wuselige Zentrum, der große Stadtwald Eilenriede, Leine und Ihme und der Maschsee? Welche Musik haben Menschen aus aller Welt nach Hannover mitgebracht? Welche Musik tönt im Stadion und wie wurde früher in Herrenhausen musiziert? Toni lädt alle Kinder auf eine klangliche Entdeckungsreise ein, um gemeinsam der Vielfalt an orchestralen Stadtklängen zu lauschen. Ohren auf!

Auch unter Corona-Bedingungen sind Schulklassen im Opernhaus willkommen! Das 1. Kinderkonzert für Grundschulen findet mit reduzierter Platzzahl, sicherem Hygienekonzept und der Möglichkeit einer Platzbelegung in Kohorten mit zehn Personen statt.

Weitere Informationen 1. Kinderkonzert „Hannover klingt!“

Niedersächsisches Staatsorchester Hannover

Dirigent: Stephan Zilias

Mit Puppenspieler Christopher Schleiff alias Augenohr Toni vom Planeten Ohr Centauri

Schulkonzert: Montag,

30. November, 11 Uhr, im Opernhaus