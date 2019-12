Mit dem Kuckuck auf Klangreise gehen

KUCKUCK Oper für Babys bis 18 Monate und ihre Mamis, Papis, Omas, Opas und andere Vertraute

Uraufführung

Ein Auftragswerk der Staatsoper Hannover

Musikalische Leitung: Giulio Cilona

Komposition: Shelley Hirsch

Inszenierung: Friederike Karig

Bühne und Kostüme: Veronika Kaleja

Dramaturgie: Martin Mutschler

Musiktheatervermittlung: Eva-Maria Kösters

Sängerin I Clara Nadeshdin

Sängerin II Weronika Rabek

Sänger Pawel Brozek

Premiere: Freitag, 17. Januar, 15 Uhr, Foyer im Opernhaus

Die Aufführung dauert etwa 30 Minuten. Wickelmöglichkeiten und Kinderwagenstellplätze sind vorhanden.

Oper – das klingt erst einmal nach anspruchsvollen Stoffen für Erwachsene. Dass Oper aber auch ein Klangerlebnis für die Allerjüngsten sein kann, beweist die Baby-Oper „Kuckuck“, die im Januar erstmals im Opernhaus gezeigt wird. Komposition und Einstudierung folgten anderen Regeln als bei Stücken für die Großen: Anstatt einer Partitur stand ein Workshop mit der Stimmkünstlerin Shelley Hirsch am Beginn der Probenarbeit. Um die Welt des Kuckucks zu beleben, improvisierte die bekannte Sängerin und Komponistin aus New York mit Mitgliedern des Ensembles zunächst ungewöhnliche Geräusche. Aus den Gesangsbausteinen gestaltete die Regisseurin Friederike Karig mit ihrem Team einen Rundgang durch die Jahreszeiten. Wie klingt der Frühling? Welche Töne sind typisch für den Herbst? Mittendrin im Parcours: die Babys, die in geschützter Atmosphäre den Klängen des Waldes lauschen.