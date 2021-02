Nachgefragt

Frau Beckedorf, die Stadt unterstützt den Neustart für das Figuren-theaterhaus Theatrio am Großen Kolonnenweg. Welche Impulse erhoffen Sie sich für die hannoversche Kulturszene – und für das Publikum?

Das Figurentheaterhaus hat ein überzeugendes Konzept vorgelegt: Mit der neuen Geschäftsführerin setzt das Figurentheaterhaus zukünftig auf lokale Vernetzung und neue Projekte. Die neue Leitung möchte aktiver mit den Freien Theatern Hannovers zusammenarbeiten. Dies begrüßen wir nicht zuletzt deshalb sehr, weil auch wir – die Landeshauptstadt Hannover – in unserem Kulturentwicklungsplan betonen, wie wichtig angesichts aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen übergreifende Kooperationen sind.

Hannoversche Figurentheater sollen perspektivisch mehr Raum im Spielplan erhalten, Vermittlungsangebote werden wieder ein fester Bestandteil der Angebotspalette sein. Das Publikum und die Freunde des Theatrio dürfen sich darüber freuen, dass diese markante und etablierte Spielstätte mit verlässlich guten Figurentheaterstücken für Kinder und Erwachsene weiterbestehen wird.

Und nicht zuletzt bleibt mit dem Theatrio damit für den Stadtteil Vahrenwald/List ein wichtiger Kulturort erhalten, der hoffentlich in diesem Jahr bald wieder seine vielfältigen Programmangebote umsetzen und anbieten kann.