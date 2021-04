Nachgefragt

Denise, für wen ist das HOUSE OF MANY?

Das HOUSE OF MANY steht für alle jungen Menschen offen, die sich kreativ ausdrücken möchten und ihre Geschichten auf ihre ganz eigene Art und Weise mit uns teilen wollen.

Wer nimmt daran teil?

In diesem Durchgang ist es eine wundervoll diverse Gruppe mit unterschiedlichen Biografien und Talenten.

Warum hast du die Einladung zur Gastgeberschaft angenommen?

Ich habe als junge Schauspielerin selber an einem Jugendtheaterprojekt teilgenommen. Diese Erfahrung prägt bis heute meine Arbeitswelt. Und ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen.

Was war die Idee für deine Gastgeberinnenzeit und was für die Präsentation?

Es hat sich während unserer Treffen herausgestellt, dass uns die ,,Zwangspause“, die uns die Pandemie beschert, und die daraus folgenden Gegebenheiten interessieren. Und da besonders die Wege, wie wir miteinander kommunizieren. Was passiert zwischen den Worten? Wie sehen wir uns?

Was kann man von der Präsentation erwarten?

Eine Collage aus Gedanken, Impulsen und Musik.

Wen wünschst du dir als weitere Bewohnerinnen und Bewohner des HOUSE OF MANY?

Alle, die mögen.

Das Ergebnis des Workshops

ist zu sehen unter www.staatstheater-hannover.de.

Mitmachen!

Der nächste Workshop mit Samsidin Aidara von den Linden Legenz als Gastgeber startet Anfang April. Eingeladen sind junge Freidenkerinnen und Freidenker zwischen 14 und 25 Jahren aus allen Communitys, die sich für Hip-Hop-Kultur und Musik interessieren, die Bühne lieben oder sich einfach nur kreativ entfalten möchten. Neben einem Rap-Workshop, Ausbau von Moderations- und Bühnenerfahrung, Projektmanagement und vielem mehr, geht es vor allem um ihre Themen! Mal sehen, in was für einer Session für unser Publikum die HOUSE OF MANY-Bewohnerinnen und Bewohner am Ende landen!

Anmeldung unter

interaktion@staatstheater-hannover.de.