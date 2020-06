Opern-Ticker

+++ Tanzend verschmelzen: NDR Info hat Marco Goecke und die Tänzerinnen und Tänzer des Staatsballett Hannover für die Sendung Die Reportage begleitet. Den Beitrag über den Neustart beim Staatsballett Hannover, das Zusammenwachsen der Compagnie und die Kreation der ersten neuen Werke gibt es zum Nachhören in der Mediathek auf ndr.de.

+++ Staying Alive – Kultur öffnet – Unter diesem Motto haben sich zahlreiche Kulturinstitutionen Hannovers, darunter die Staatsoper Hannover, zu einer offenen Kulturinitiative zusammengeschlossen, um in der momentanen unklaren Krisensituation gemeinsam aufzutreten und den Wert von Kunst zu verdeutlichen. Kunst und Kultur in all ihren Ausprägungen sind ein unverzichtbarer Teil des menschlichen Zusammenlebens!

+++ Die jungen Tänzerinnen und Tänzer des Club TANZ unter der Leitung von Xchange-Tanzpädagogin Bettina Stieler gehen virtuell auf große Reise. Videokünstler Philipp Contag-Lada bringt gemeinsam mit seinen Kollegen vom Know Theatre Cincinnati und der Initiative #yomequedoencasa Projektionen der in Deutschland aufgenommenen Tanzbewegungen der Clubmitglieder auf Häuserwände in Cincinnati, USA, und im nordspanischen Donostia.

+++ Musik, Podcasts, Workouts, Mitmachformate für die ganze Familie und vieles mehr: Die Online-Angebote der Staatsoper sind weiterhin in der Mediathek auf staatsoper-hannover.de/onair abrufbar und werden laufend ergänzt.

+++ Herzlichen Glückwunsch! Giovanni Visone, Tänzer des Staatsballett Hannover, ist auch als Choreograf tätig und wurde gerade mit seiner Choreografie „Grenen“ zum Solocoreografico – Solo Dance Festival in den USA eingeladen.