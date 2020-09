Opern-Ticker

+++ Teufels Küche im Ballhof Zwei für Kitas und Schulen: Wenn der Teufel kocht, geht es ans Eingemachte. Keiner weiß, was auf den Tisch kommt – die Zutaten sind jedoch eine Klarinette, ein Cello und viel Schlagwerk. Es wird gesungen, aber auch geschrubbt, geschabt und natürlich gelacht, denn der Teufel versteht durchaus Spaß. Für Gruppen mit Kindern ab 5 Jahren können Karten für den 26. und 29. Oktober (jeweils 9.30 Uhr und 11.30 Uhr) bis zum 9. Oktober gebucht werden. Anfragen an gruppen@staatstheater-hannover.de.

+++ Einführungen der Dramaturginnen und Dramaturgen der Staatsoper zu den Premierenstücken finden Sie ab der 2. Vorstellung auf der jeweiligen Stückseite auf staatsoper-hannover.de online zum Nachhören. Einführungen zu den Sinfoniekonzerten gehen wenige Tage vor der ersten Vorstellung online.

+++ Neuigkeiten aus dem Staatsballett: Herzlichen Glückwunsch an Tänzerin Xenia Wiest. Sie wird mit Beginn der kommenden Saison 2021/22 Ballettdirektorin des Mecklenburgisches Staatstheater in Schwerin.