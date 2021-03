Opern-Ticker

+++ Statistinnen und Statisten im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren gesucht! Die Staatsoper möchte ihre Statisterie diverser besetzen und freut sich über Kinder zwischen sechs und zwöf Jahren mit unterschiedlichen ethnokulturellen Hintergründen, über schwarze Kinder, über Kinder of Color und asiatische Kinder, etwa für das anstehende Stück „Così fan tutte“. Proben sind ab Anfang Mai, die Premiere ist am 19. Juni 2021 geplant. Bewerbungen mit Foto bitte an michael.lieb@staatstheater-hannover.de. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

+++ Wotan in Japan: Ensemblemitglied Michael Kupfer-Radecky übernimmt am New National Theatre Tokyo kurzfristig die Rolle des Göttervaters in Wagners Die Walküre. Der Bariton hielt sich wegen eines anderen Engagements im Land auf, als die Einreisebeschränkungen weiter verschärft wurden und die ursprünglich geplante Besetzung nicht einreisen konnte. Mit Michael Kupfer-Radecky steht im März nun ein international erfahrener Wagner-Spezialist auf der Bühne in Tokyo.

+++ Liebeslieder gesucht! In der Reihe „Stimmen“ wird die Kraft des Gesangs gefeiert – und mit ihm auch das universelle Gefühl, das wie kein Zweites das Bedürfnis zu Singen auslöst: die Liebe. Welches Liebeslied bedeutet Ihnen besonders viel, und warum? Erzählen Sie von den Erinnerungen und Gefühlen, die sich dahinter verbergen. Die Staatsoper freut sich über Ihre Geschichten! Schreiben Sie an stimmen@staatstheater-hannover.de. Die Einsendungen werden als Inspiration für die Musiktheaterperformance „Liebeslieder“ dienen, die ab April zu sehen sein wird.

+++ Für Schulen, Pflegeheime und Krankenhäuser: Ab sofort stellt die Staatsoper die Filmfassung des hannoverschen Opernklassikers Hänsel und Gretel auf Nachfrage online zur Verfügung. In einer gekürzten Variante mit Erzähler – auf Wunsch auch mit Audiodeskription erhältlich – lässt sich der Opernbesuch digital erleben. Schulen erhalten zudem Anregungen, wie sie die Filmvorstellung auch im Distanzunterricht vor- und nachbereiten können. Das kostenlose Angebot gilt bis Ostern, interessierte Institutionen wenden sich an constanze.parzich@staatstheater-hannover.de.