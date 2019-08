Opern-Ticker

+++ Mit einem großen Eröffnungskonzert am 31. August um 19.30 Uhr im Opernhaus startet das Ensemble unter der Intendanz von Laura Berman mit ihrem neuen Ensemble in die erste Saison in Hannover. Am 1. September, 18.30 Uhr, beginnt das traditionelle Festkonzert zugunsten der Stiftung Staatsoper Hannover mit vielen neuen Ensemblemitgliedern und internationalen Gästen.

+++ Marco Goecke und das Staatsballett auf Tuchfühlung mit dem Publikum: Erleben Sie den neuen Ballettdirektor, bekannte Gesichter sowie frisch engagierte Neuzugänge am Sonnabend, 7. September, 19 Uhr, und Sonntag, 8. September, 18 Uhr, im Ballhof Eins.

+++ Beim Premierenfieber lässt sich die Ballett-Compagnie am Sonntag, 15. September, um 11 Uhr noch in der Trainingsphase bei der Arbeit über die Schulter oder auf die Füße schauen. Unermüdlich wird geprobt, bis alles für die große Bühne sitzt.

+++ In diesem Jahr findet das Abschlusskonzert der Niedersächsischen Musiktage am 29. September um 17 Uhr in der Staatsoper statt. „Die im Dunkeln hört man doch“ bringt Werke zwischen zeitgenössischer Klassik und avanciertem Rock.

+++ Wiegenlieder gesucht! Für ein Konzert im Rahmen der STIMMEN-Reihe, die sich mit der elementaren Kraft von Gesang beschäftigt, werden Wiegenlieder aus allen Sprachen, Kulturen und Epochen gesammelt. Sie fließen in Konzerte ein, die im November im Ballhof zu erleben sein werden. Die Staatsoper freut sich auf Einsendungen an stimmen@staatstheater-hannover.de!