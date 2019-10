Opern-Ticker

+++ Kostprobe „Märchen im Grand Hotel“: In diesem neuen Format können Sie Probenluft schnuppern! Nach einer Kurzeinführung mit dem Regieteam besuchen Sie eine Bühnenprobe und treffen sich anschließend mit der Dramaturgin Julia Huebner zum Nachgespräch. Am 6. November, 18.30 Uhr, Opernhaus.

+++ Zu Gast: Feinster Spitzentanz und klassische Ballettkunst! Das Lettische Nationalballett zeigt am 26., 27., 28. und 29. Februar 2020 Le Corsaire (Der Korsar). Für Familien gibt es am 29. Februar und 1. März Karlsson auf dem Dach. Der Vorverkauf läuft.

+++ Schwermut adieu – Stepp und Foxtrott lautet das Motto zum Jahresausklang. Am 31. Dezember steht um 19.30 Uhr Märchen im Grand Hotel auf dem Programm, die Lustspieloperette von Paul Abraham. Vor der Vorstellung bietet die Operngastronomie ein festliches Silvestermenü im Opernhaus an.

+++ Wintertrio: Verschenken Sie drei Abende in der Staatsoper und/oder im Schauspiel Hannover. Im Schauspiel steht am 19. Januar 2020, 19.00 Uhr, „Iphigenie“ auf dem Programm, am 6. Februar 2020, 19 Uhr, „Held*Innen“, und am 26. März 2020, 19.30 Uhr, „Judith“. In der Staatsoper am 5. Januar 2020, 18.30 Uhr, das Ballett „Nijinski“, am 15. Februar 2020, 19.30 Uhr „Il barbiere di Siviglia“ und am 14. März 2020, 19.30 Uhr, „Alcina“.

+++ Gemeinsames Singen und Weihnachtsbaumschmücken: Zur Einstimmung auf die Adventswochenenden lädt die Staatsoper am Freitagnachmittag zu einer musikalischen halben Stunde mit Klavierklängen ins Opernhaus ein. Die Gäste dürfen gespannt sein auf kleine Darbietungen des Ensembles, des Orchesters und des einen oder anderen Überraschungsgasts. Das Opernteam freut sich auch über mitgebrachten Baumschmuck für den Staatsopernbaum. Am 29. November und am 6., 13. und 20. Dezember, jeweils von 17 bis 17.30 Uhr.