Opern-Ticker

+++ Zweimal im Jahr lädt die Marktkirche Hannover Bürgerinnen und Bürger in verantwortlichen gesellschaftlichen Positionen auf die Kanzel ein – aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Die Bürgerinpredigt am Neujahrstag, 1. Januar 2020, 17 Uhr, wird Opernintendantin Laura Berman halten. In den vergangenen Jahren haben unter anderem Altkanzler Gerhard Schröder, (Vize-)Landtagspräsident Bernd Busemann, IHK-Präsident Christian Hinsch, die Direktorin des Landesmuseums Katja Lembke, die Präsidentin der Musikhochschule Susanne Rode-Breymann oder der frühere OB Herbert Schmalstieg von der Kanzel gesprochen. „Es ist eine große Ehre für mich, die Neujahrspredigt zu halten, und ich freue mich sehr darauf“ so Laura Berman.

+++ Sven Marquardt hat das neue Ensemble der Staatsoper für das „Spielzeitheft 2019/20“ porträtiert. Das Kino am Raschplatz zeigt am Montag, 2. Dezember, um 18 Uhr den Film „Schönheit & Vergänglichkeit“ über die Arbeit und das Leben des Star-Fotografen. In Zusammenarbeit mit der Staatsoper findet im Anschluss an die Vorpremiere ein Nachgespräch mit Regisseurin Annekatrin Hendel und Sven Marquardt statt.

+++ Herzlichen Glückwunsch! Am 22. Dezember feiert der Kinder- und Jugendchor der Staatsoper Hannover sein 50-jähriges Bestehen. Auf der Bühne zu erleben ist er an diesem Tag in der Märchenoper "Hänsel und Gretel".

+++ Ein grandioser Saison-Ausklang! Schon zum sechsten Mal präsentiert „Macht Worte!” die Königsdisziplin im Poetry-Slam: den Team-Slam! Anstelle der üblichen Einzelkämpfer stehen am Sonntag, 15. Dezember, wieder Teams auf der Bühne der Staatsoper, um ihre Dichtungen ins Opern-Rund zu schmettern. Die Bandbreite des Live-Poesie-Vortrages addiert sich dabei nicht nur, sondern multipliziert sich um ein Vielfaches.

+++ Vorverkaufsstart! 100 Jahre Internationale Händel-Festspiele Göttingen werden am Donnerstag, 28. Mai 2020, um 19.30 Uhr mit einem Festkonzert in der Staatsoper Hannover begangen. Dirigent ist Laurence Cummings. Zu hören sind neben dem FestspielOrchester Göttingen Solistinnen und Solisten der Händel-Festspiele und des Staatsopern-Ensembles.