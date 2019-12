Opern-Ticker

+++ Spannende Begegnungen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Opernhauses, Einblicke in Probenprozesse, vergünstigte Eintrittskarten und jede Menge Insider-Erlebnisse hinter den Kulissen: Bei den opera insiders ist der Name Programm. Beim nächsten Treffen am Montag, 20. Januar 2020, 18 Uhr, werden unbekannte Berufsfelder im Opernhaus entdeckt. Jugendliche Neuzugänge sind jederzeit willkommen, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung: xchange@staatsoper-hannover.de.

+++ Die Anmeldungen für die Oster-Tanz-Workshops 2020 haben begonnen! Neben den Ballettworkshops für Tanzschülerinnen und -schüler aller Ballettschulen zwischen 6 und 18 Jahren werden auch zwei Breakdance-Workshops in den Altersgruppen von 12 bis 14 und 15 bis 20 Jahren angeboten (beide mit und ohne Vorkenntnisse). Ganz neu: Jazzdance für alle mit Tanzerfahrung zwischen 15 bis 20 Jahren.

+++ Drama. Diskurs. Disco. Der Studierenden-Salon geht in die zweite Runde! Im Anschluss an die „Nijinski“-Vorstellung am 25. Januar findet eine von den ASten der Hochschulen in Hannover und der Staatsoper gemeinschaftlich organisierte Diskussionsrunde mit Expertinnen und Experten und Ballettdirektor Marco Goecke statt. Der Abend klingt bei Musik und Tanz aus. Kostenlose Karten über die Studierenden-Flatrate sind bereits buchbar.

+++ Kostprobe! Händels magische Oper von der unglücklichen Zauberin Alcina feiert am 8. Februar Premiere. Vorweg können Interessierte am 29. Januar eine Bühnenprobe besuchen. Neben einer Kurzeinführung in das Stück gibt es auch ein Nachgespräch mit Dramaturg Martin Mutschler. Tickets sind über die Homepage oder an der Theaterkasse buchbar.