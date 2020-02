Trompete, Waldhorn, Posaune! In der zweiten Ausgabe von „Orchest.er.leben“ laden Musikerinnen und Musiker des Niedersächsischen Staatsorchesters mit ihrem Blechbläserquartett junges Publikum zum Kennenlernen und Musizieren ein. Wie klingt der charakteristisch strahlende Ton ihrer goldglänzenden Instrumente? Woher rührt ihre Leidenschaft fürs Blech? Die Musikerinnen und Musiker lüften die Geheimnisse und Besonderheiten um die Musikinstrumente ihrer Wahl. Voller Körpereinsatz, rhythmische Spiele und Hör-Experimente verleiten zum sinnlichen Eintauchen in die Welt der Musik. Zeit zum Ausprobieren der Instrumente und für persönliche Fragen an das Ensemble runden den Nachmittag ab. Auf ein schönes erstes Kennenlernen! Für Kinder ab sechs Jahren.

Am 1. März, 15 Uhr, im Opernhaus, Probebühne 2