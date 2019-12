Drei Fragezeichen??? Drei Ausrufezeichen!!! Detektivgeschichten stehen bei Kindern hoch im Kurs. Im 2. Kinderkonzert können sich junge Hörerinnen und Hörer zwischen 6 und 10 Jahren gemeinsam mit dem Niedersächsischen Staatsorchester auf musikalisch-kriminalistische Spurensuche machen.

Denn ein Verbrechen wird entdeckt: Der Komponist ist tot! Ein Inspektor will den Fall lösen und sucht in den Reihen des Orchesters nach Verdächtigen. Wo waren die Geigen letzte Nacht? Was hat der Konzertmeister mit dem Opfer besprochen? Und warum gibt ausgerechnet die Harfe der Tuba ein Alibi? Der Inspektor entdeckt die Eigenarten der Instrumente und sehr, sehr viele tote Komponisten, die vom Orchester doch am Leben erhalten werden ...

„Der Komponist ist tot“ ist ein witziger Orchester-Krimi aus der Feder von Kinderbuchautor Lemony Snicket und Komponist Nathaniel Stookey und beim 2. Kinderkonzert zum ersten Mal in Hannover zu erleben.

Am Sonntag und Montag, 9. und 10. Februar, 11 Uhr, im Opernhaus.