Radikal unangepasst

Punk und Politik, politische Analyse und brachiales Bauchgefühl: Im Theater an der Glock-see geht beides zusammen, Herz über Kopf. Jedenfalls für Lena Kußmann, die dieses ungewöhnliche Projekt entwickelt hat und auch Regie führt. Lassen sich die komplexen Texte der 1906 in Hannover-Linden geborenen Philosophin und politischen Theoretikerin Hannah Arendt mit Punkrock in Szene setzen? Bis zu ihrem Tod 1975 in New York hat sich die deutsch-amerikanische jüdische Denkerin in aktuelle politische Debatten eingemischt und sich den Herausforderungen ihrer Zeit gestellt.

Es geht um Freiheit und um politische Teilhabe. Lena Kußmann und ihr Team wollen die Reflexionen nun „rhythmisch aufbrechen“. Drei Performerinnen verkörpern Hannah Arendt in ihren unterschiedlichen Lebensphasen in Deutschland, auf der Flucht vor den Nationalsozialisten und in den USA, sie nähern sich ihr mit Texten, Dialogen und Interviewpassagen, die teils auch auf eine große Wand projiziert werden.

Hinter dieser Wand greift die Hardcor Punkband Pisscharge mit der Brasilianerin Kassandra als Frontfrau den „Lärm der Zeit“ auf. Und eine vielsprachige Suche nach dem Wesen der Freiheit, nach Mut und Verantwortung beginnt. Mit unterschiedlichen Kunstformen, in mehreren Sprachen, mit vollem Körpereinsatz – und mit Ohrenschützern für die, die ansonsten eher auf leise Töne setzen.

Dz

Premiere ist am 11. Oktober, 20 Uhr, im Theater an der Glocksee. Karten unter (0511) 161 39 36 oder wwww.theater-an-der-glocksee.de. Am 22. Oktober, ab 19 Uhr, öffnet das Glocksee-Team den Salon Nr. 10 mit Briefen und Texten von Hannah Arendt. Eintritt frei.