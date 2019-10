Showbiz als Herzensprojekt

Der junge Prinz hat Langeweile. Er träumt von wilden Abenteuern und möchte so gern unter Leute kommen. Da nimmt ihn der Hofnarr des Königs mit in den kleinen Zirkus, der gerade im Ort ist. Dort sieht der Prinz das wilde Mädchen, das oben auf der Luftschaukel tollkühne Kunststücke zeigt, und ist fasziniert von der waghalsigen Artistin. „Der Prinz und das wilde Mädchen“ ist die achte Show der GOP-Weihnachtsmusical-Reihe für Kinder ab vier Jahren und „ein riesiges Herzensprojekt“, betont GOP-Direktor Dennis Bohnecke. Das Buch und die Songtexte schrieb Markus Pabst. Der Regisseur und Varietémacher wird auch selbst auf der Bühne stehen – in der Rolle des alten Königs, der es zunächst gar nicht gern sieht, dass sich der Prinz für ein Zirkusmädchen interessiert. Doch die beiden jungen Leute kämpfen um ihre Freundschaft und werden dabei vom Hofnarren unterstützt. Die Musik stammt von Pianist Jack Woodhead. Das moderne Märchen ist eine in diesem Format bislang einmalige Kombination aus Schauspiel, Show, Artistik und Livemusik – ein Programm für die ganze Familie in der Vorweihnachtszeit und zum Jahreswechsel (vom 2. November bis 5. Januar 2020) im GOP an der Georgstraße.

Showtime ist auch in diesem Winter in den Herrenhäuser Gärten. In der Orangerie präsentiert das GOP vom 23. November bis 12. Januar das 16. GOP-Wintervarieté, diesmal unter dem Motto „Impulse“ – eine Weiterentwicklung der Show, die 2016 mit großem Beifall gefeiert wurde. Ein junges Ensemble sprengt die Grenzen der verschiedenen Genres und kombiniert Beats, Dance und Body-Art mit zarten Melodien und krassen Tönen.

Außerdem auf dem Programm an der Georgstraße: „Thielke“. Der Moderator und Comedian Hans-Hermann Thielke stapft im gemütlichen Strickpullunder durch die Widrigkeiten des Lebens und wird dabei von hochklassigen Artisten begleitet. „... there’s no business like show business“ (vom 7. November bis 12. Januar im GOP).

Infos und Karten unter (0511) 30 18 67 10 und www.variete.de.