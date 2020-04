Szene-Ticker

+++ Schauspielerin Alrun Hofert (Bild oben) wird von der Gesellschaft der Freunde des Schauspielhauses e. V. mit dem Förderpreis „Weiter So“ ausgezeichnet. Der Preis ist mit 1500 Euro dotiert. In ihrer ersten Saison am Schauspiel Hannover spielt Alrun Hofert bereits die Titelrolle der Antigone und war zudem in „Furien des Erinnerns“ und „Zeit aus den Fugen“ zu sehen. In diesem Jahr konnte neben den Mitgliedern der GFS auch das Publikum digital abstimmen.

Theater, Thesen und Träume

+++ Dramaturg Hannes Oppermann und seine Kolleginnen und Kollegen machen sich im neuen Podcast des Schauspiel Hannover Gedanken über Theater, Thesen und Träume. Unter dem gleichnamigen Titel findet man wöchentlich eine neue Folge auf der Website des Theaters und auf spotify.