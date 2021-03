Szene-Ticker

+++ Im Netz geht es weiter. An drei bis vier Tagen in der Woche öffnet der Pavillon am Raschplatz seine digitale Bühne und zeigt ab 20.30 Uhr ein Programm aus Comedy, Lesungen, Musik und Theater. Unter dem Motto „Support your local Kulturlandschaft“ möchte das Pavillon-Team Künstlerinnen und Künstlern während des Lockdowns eine Plattform bieten. Kostenfrei und ohne Anmeldung. Das Programm wird kurzfristig bekannt gegeben. Infos unter www.pavillon-hannover.de.

+++ Auch aus dem Apollokino gibt es einen Livestream mit Heimspielen für zu Hause. Am 9. März, 20.15 Uhr, sind die hannoverschen Kolumnisten und Satiriker Uwe Janssen und Imre Grimm (Bild) mit ihrer „PING! – Frühlingsedition“ zu Gast in Desimos Spezial Club. Am 23. März, 20.15 Uhr, heißt es dann „Talk und Show bei Desimo“ mit dem hannoverschen Kabarettisten Matthias Brodowy. Vorverkauf unter www.spezialclub-livestream.de.

+++ Die Hinterbühne präsentiert ebenfalls ein Onlineprogramm. Hier wird sogar digital gezaubert. So zeigt etwa Marco Weissenberg am 13. und 14. März, dass sich auch im Netz magische Momente entwickeln können. Seine Zaubershow „Wunderkind@home“ soll nämlich auch auf dem heimischen Sofa funktionieren! Infos und Karten unter www.die-hinterbuehne.de.