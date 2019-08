Szene-Ticker

+++ Um das Thema Depressionen dreht sich auch das aktuelle Tanztheaterstück „Blackbox“ des jungen Theaterkollektivs Theater Fantazje, das am 6. September, 20 Uhr, bei Commedia Futura in der Eisfabrik Premiere feiert. Karten unter (05 11) 81 63 53 und www.commedia-futura.de.

+++ Flucht ist mehr als der Weg zwischen Herkunfts- und Zufluchtsort. Flucht verändert auch die Perspektive auf das Woher und das Wohin. In der Produktion „Der flüchtige Körper“ untersucht das Theaterkollektiv theatrale subversion die Konstruktionen von Körpern im Zusammenhang von Flucht und Vertreibung. Eine szenische Recherche in Koproduktion mit dem LOT Theater und dem Zentrum Hellerau am 13. und 14. September, jeweils 19.30 Uhr, im Theater im Pavillon. Karten unter www.pavillon-hannover.de.

+++ Vorhang auf im Theatermuseum: Am 22. Septem-ber, 11 Uhr, startet die neue Kindertheater-Saison mit dem Stück Die Lauscher von Theater R.A.M für Kinder ab fünf Jahren. Am 29. September, 11 Uhr, geht es weiter mit Ferdinand der Stier von Theater Kokon für die Kleinsten ab vier. Das Programm ist wieder bunt und vielfältig, auch mit Klassikern wie „Der Grüffelo“ oder „Der Maulwurf Grabowski“. Infos und Karten unter (05 11)

99 99 11 11 und www.staatstheater-hannover.de.

+++ Nach einem heftigen Streit verschwindet Claras Freund Ben ohne ein Wort. Kurz darauf erfährt sie, dass er auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Vor lauter Sehnsucht beginnt sie, Ben täglich eine SMS zu schreiben. Doch Bens Nummer wurde neu vergeben, und die Nachrichten landen bei Sven ... Die Komödie SMS für Dich nach dem Roman von Sofie Cramer wird am 5. September, 19.30 Uhr, im Neuen Theater uraufgeführt. Karten unter www.neuestheater-hannover.de.