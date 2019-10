Szene-Ticker

+++ „Es gibt so viele tolle Geschichten von Frauen“, sagt Mónica Garcia Vicente (Bild). Die Choreografin nähert sich in ihrer aktuellen Arbeit Move a Performance. Inspirationen zu Mary Wigman der in Hannover geborenen Tänzerin und erinnert in verschiedenen Räumen des Stadtteilzentrums Lister Turm an herausragende Frauen aus Kunst, Kultur und Wissenschaft der Region. Zu sehen sind unterschiedliche Choreografien, die sich um besondere Aspekte weiblicher Schaffenskraft drehen. Jede Performance dauert acht Minuten. Premiere ist am 8. November, 20 Uhr, im Lister Turm. Infos und Karten unter www.freies-theater-hannover.de.

+++ In der U-Bahn verwechselt Henry Perkins seine Aktentasche mit der eines Fremden und plötzlich gehören ihm 735.000 Pfund. Eigentlich will er mit seiner Frau England verlassen. Da tauchen Freunde auf und zwei Polizisten interessieren sich intensiv für ihn, weil der eigentliche Besitzer des Geldes tot in der Themse gefunden wird, aber anhand seiner Papiere in dem vertauschten Aktenkoffer als Henry Perkins identifiziert wird.... Die Komödie Funny Money von Ray Cooney hat am 14. November, 19. 30 Uhr, im Neuen Theater an der Georgstraße Premiere. Karten unter www.neuestheater-hannover.de.