Szene-Ticker

+++ Unter dem Leitmotiv „Funkenflug“ präsentiert sich in dieser Saison der Dialog der Künste im Künstlerhaus. Am 1. Dezember, 18 Uhr, stehen zwei Großwerke auf dem Programm, die nun in einen Dialog treten: Zwölf ausgewählte Präludien und Fugen aus Johann Sebastian Bachs Werk „Das Wohltemperierte Klavier“ sowie zwölf ausgewählte Präludien und Fugen aus Dmitri Schostakowitschs 24 „Präludien und Fugen“. Mit Markus Becker und Johannes Nies am Klavier. Eine pianistische Wechselrede, dazu Projektionen von Äußerungen der beiden Komponisten zur ihren Werken. Karten unter (05 11) 16 84 12 22.

+++ Der Knabenchor Hannover ist mit seinem Adventskonzert „Leipziger Weihnachtsmusiken“ am 12., 13. und 14. Dezember, jeweils 20 Uhr, in der Marktkirche zu Gast. Der Chor wird begleitet vom Barockorchester L`Arco sowie den Gesangssolistinnen und -solisten Francisca Prudencio (Sopran), Julia Böhme (Alt), Steffen Kruse (Tenor) und Michael Jäckel (Bass). Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.

+++ Alle Jahre wieder … tobt auch das Verkehrschaos. „Driving home für Christmas“ –das ist oftmals kein Vergnügen. Erst recht nicht, wenn man den Heiligabend auf der Straße verbringen muss. In der Komödie Weihnachten im Stau von Jan-Ferdinand Haas schlüpfen sechs Schauspielerinnen und Schauspieler in 18 verschiedene Rollen und zeigen ein Kaleidoskop der unterschiedlichsten Charaktere. Mit Tanja Schumann und Dustin Semmelrogge vom 12. bis 14. Dezember im Theater am Aegi. Regie: Jan Bodinus. Eine hannoversche Weihnachtsgeschichte um den hartherzigen Geschäftsmann Eberhardt Knauser und seine weihnachtliche Läuterung geht am 13. Dezember, 16 Uhr, im Theater am Aegi über die Bühne. Karten unter www.theater-am-aegi.de.