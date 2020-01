Szene-Ticker

+++ Herakles, Sohn einer Sterblichen und des Göttervaters Zeus, strotzt vor Kraft: Schließlich ist er der größte Held des griechischen Altertums. Sein Leben besteht aus einer Folge gigantischer Taten. Nun steht er erhöht auf einem Sockel. Doch war er im Leben auch wirklich glücklich? Zwei Museumsangestellte im „Museum mobil“ schauen etwas genauer hin und holen den Helden von seinem Podest. Das Erfreuliche Theater Erfurt ist mit Herakles am 8. Februar, 20 Uhr, im Figurentheaterhaus Theatrio zu Gast. Eine Geschichte, komisch und tragisch zugleich, mit Skulpturen, Exponaten, Wischmob und Wasserkocher. Karten und Infos unter www.figurentheaterhaus.de.

+++ Als Georg Friedrich Händel führt Franz Rainer Enste durch das Leben des Komponisten und erläutert dessen Werke. In der Reihe „Herrenhausen Barock“ gastiert der Knabenchor Hannover mit dem Konzert Händel live in Herrenhausen am 15. Februar, 20 Uhr, und am 16. Februar, 16 Uhr, im Galeriegebäude. Mit Musica Alta Ripa. Solist ist der Countertenor Andreas Scholl. Karten im Künstlerhaus und über Eventim.

+++ „You are welcome – komm näher“: Am 25. Februar von 19 bis 23 Uhr öffnet das Theater an der Glocksee im Foyer den Salon Nr. 13. Ein Treffpunkt für Kunstschaffende und Publikum auf Augenhöhe. Der Eintritt ist frei. Infos unter theater-an-der-glocksee.de/salon.

+++ Metamorphosen der Moderne: In Franz Kafkas Erzählung „Die Verwandlung” wacht Gregor Samsa eines Morgens als Käfer auf, in „Ein Bericht für eine Akademie“ geht es um den Versuch der Menschwerdung des Affen Rotpeter. Affe, Mensch oder Ungeziefer? Das Mittwoch:Theater fasst Kafkas unterschiedliche Verwandlungen zusammen. Franz Kafka. Die Verwandlung. Ein Bericht für eine Akademie hat am 29. Februar, 19.30 Uhr, im Mittwoch:Theater Am Lindener Berge Premiere. Regie: Till Büthe. Karten unter www.mittwochtheater.de.