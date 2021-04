Theater-Ticker

+++ Jetzt mal Anders: Auf der neuen digitalen Bühne empfängt Schauspiel-Intendantin Sonja Anders monatlich ganz unterschiedliche Akteure, um einen Blick auf Niedersachsens Kulturinstitutionen zu werfen. In Folge drei trifft die Intendantin den Direktor des Sprengel Museums, Reinhard Spieler. Das Gespräch im Livestream auf schauspielhannover.de kann am 22. April ab 19:30 Uhr kostenlos verfolgt werden. Auch Publikumsfragen an den Gast werden gesammelt und können per E-Mail an kommunikation@staatstheater-hannover.de gesendet werden.

+++ Quizzen im digitalen Foyer: Die Pub Quiz – Home Edition: Seit Monaten ist es nicht mehr möglich, den Abend gemütlich im Lieblingslokal ausklingen zu lassen. Kontakt zu den Liebsten außerhalb der eigenen vier Wände wird hauptsächlich über Telefon oder Videochat gehalten. In Zeiten, in denen alle zu Hause sind, wollen wir nicht auf den gemeinsamen Spaß verzichten! Daher lädt das Schauspiel Hannover zum ersten virtuellen Pub Quiz ein! Drei Runden Rätselspaß mit zahlreichen Fragen aus unterschiedlichen Kategorien erwarten das Publikum am Freitagabend, 23. April auf Zoom. Testen Sie Ihr Wissen und rätseln Sie mit!

+++ Theater mon Amour: Torben Kessler, Ensemblemitglied des Schauspiels Hannover, und Intendantin Sonja Anders laden zu einer Lesung und einem anschließenden Gespräch. Machen Sie es sich mit Ihrem Computer oder Handy bequem, lassen Sie sich überraschen, genießen Sie ein Stück Literatur, und wenn Sie mögen, beteiligen Sie sich anschließend an der Unterhaltung über das Gehörte. Eine Live-Zoom-Veranstaltung in Kooperation mit dem Freundeskreis Hannover am 13. April um 19.30 Uhr.