Theater-Ticker

+++ In der Gesprächsreihe ABC der Demokratie lädt der „ZEIT“-Kulturjournalist Ijoma Mangold (Bild), der die Reihe neuerdings moderieren wird, zu den Buchstaben I, J, K, L und M fünf Gäste ein, mit deren spezifischen Blicken auf die Gesellschaft er sich in der laufenden Saison in Cumberland auseinandersetzen wird. Los geht es am 24. Oktober um 19 Uhr mit „I wie Identität“. Zu Gast ist der Soziologe Heinz Bude, der mit seinem Buch „Solidarität. Die Zukunft einer großen Idee“ für ein anderes „Wir“ plädiert.

+++ „Tatort“-Kommissar Wolfram Koch liest am 24. Oktober um 19.30 Uhr im Schauspielhaus „Austern und Sommerfrische“ und andere frühe Erzählungen von Anton Tschechow, die dessen künstlerische Innovationskraft schon früh bezeugen. Zu erleben auch in „Platonowa“ auf dem Spielplan des Schauspiel Hannover.

+++ Am 25. Oktober um 19.30 Uhr auf der Cumberlandschen Bühne liest Autor Alex Ranisch aus seinem Coming-of-Age-Roman Nackt über Berlin, dem vielleicht „besten deutschsprachigen Entwicklungsroman“ seit dem vielfach gefeierten „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf. („Hamburger Abendblatt“). Im November feiert „Nackt über Berlin“ Premiere im Ballhof Eins.

+++ Die Inszenierung Im Dorf ist am 29. und 30. Oktober, jeweils um 19 Uhr, auf der Cumberlandschen Bühne zu Gast. Das Stück des Theaterkollektivs „werkgruppe2“ fragt, was passiert, wenn ein junger Geflüchteter auf eine Familien- und Dorfgemeinschaft stößt, die sich in ihrer Unterschiedlichkeit arrangiert hat. Welche Fragen von Identität, Gastfreundschaft und Zukunftsglauben werden plötzlich neu gestellt?